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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطران بورسعيد يترأس قداس عيد الميلاد بكنيسة مار جرجس |شاهد

استنفار أمنى خلال
استنفار أمنى خلال قداس عيد الميلاد بكنيسة مارى جرجس فى بورسع

ترأس الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، قداس عيد الميلاد المجيد، مساء اليوم الخميس، بكنيسة مار جرجس، بمشاركة كهنة الكنيسة وعدد كبير من الشمامسة وشعب الكنيسة من الأخوة الأقباط.

استنفار أمنى خلال قداس عيد الميلاد بكنيسة مارى جرجس فى بورسعيد

شارك في القداس القمص شنوده فتحي ، والقمص جرجس بشاي '  و القمص داوود راتب ، والقس جوارجيوس فؤاد، والقس توماس جابر، وعدد من الكهنه أيضا. 

استنفار أمنى خلال قداس عيد الميلاد بكنيسة مارى جرجس فى بورسعيد

وقدمت الكنيسة مجموعة من الألحان الكنسية الخاصة بقداس عيد الميلاد المجيد، في ظل أجواء من الفرحة بمناسبة العيد.

استنفار أمنى خلال قداس عيد الميلاد بكنيسة مارى جرجس فى بورسعيد


وحرص شعب الكنيسة فى بورسعيد على التقاط الصور التذكاريه قبل الدخول الى القداس احتفالا بعيد الميلاد المجيد ، كما شارك مجموعه كبيرة من الشمامسه من اطفال الكنيسه بالزي الخاص بهم في القداس ، في أجواء من الفرحة بين الجميع.

استنفار أمنى خلال قداس عيد الميلاد بكنيسة مارى جرجس فى بورسعيد

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وكثفت مديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء مدحت عبد الرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، من تواجدها بمحيط الكنائس، ووضعت بوابات إلكترونية على مداخلها، فضلًا عن تواجد خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية، وفرضت إدارة المرور كردونًا أمنيًا مشددًا بمحيط الكنائس لحظر تواجد أي سيارات، في الوقت الذي تجوب عدد من الدوريات المتحركة كافة شوارع المدينة الساحلية والميادين الرئيسية.

استنفار أمنى خلال قداس عيد الميلاد بكنيسة مارى جرجس فى بورسعيد 
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