ضبط 2400 طن لحوم مجهولة المصدر في حملة بالقليوبية

شنت مديرية التموين بالقليوبية حملة مكبرة لاستهداف المحلات التجارية والمنافذ بنطاق المحافظة، وأسفرت الحملة عن ضبط مجزر دواجن بدون ترخيص بمدينة القناطر الخيرية ، وتم التحفظ على كمية من لحوم دواجن قدرها 2400 طن مجهولة المصدر.



كما تم ضبط عدد 2 جزارين خارج المجزر وتم التحفظ على كمية من اللحوم، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على الجهات المختصة بالتحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



من ناحية اخرى ، جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حبس المتهم بقتل الطفل مالك محمد سيد بطل التايكوندو على مستوى الجمهورية بطلقة خرطوش خلال حفل عرس شقيقته 45 يوما.



وكانت أجهزة الأمن بقسم اول شرطة شبرا الخيمة قد تلقت بلاغا من أحد المستشفيات بوصول طفل جثة هامدة إثر إصابته بطلقة طائشة.



وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وتبين إصابة الطفل مالك 10 سنوات، بعد تلقيه طلقة فى رأسه أدت لإصابته بنزيف فى المخ وجرى نقله لمستشفى وبعد مرور 67 يوما لقى وفاته المنيه وتم تشييع الجثمان وسط حالة من الحزن الشديد من أسرته إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بشبرا الخيمة.



وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم المتسبب في الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.