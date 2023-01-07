أقباط كنيسة الأنبا بشوى فى بورسعيد يواصلون الاحتفال بالصور التذكارية مع المزود

حرص أقباط كنيسه الأنبا بيشوي بمحافظه بورسعيد على التقاط عدد كبير من الصور التذكاريه بجانب المزود وهو مجسم لمولد المسيح يتم تصميمه كل عام خلال احتفالية الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.

شعب كنيسة الأنبا بشوى فى بورسعيد يواصل احتفالاتها بصور تذكارية مع المزود

وسادت حالة من السعادة بين كل شباب وشعب الكنيسه فى بورسعيد خلال التقاط الصور التذكاريه ومع كهنه الكنيسة ، وخصوصاً الأطفال حيث قام كهنه الكنيسة القمص بولا سعد والقس أرميا فهمي والقس بيمن صابر بتوزيع عليهم الشيكولاته والهدايا بمناسبه العيد.

شعب كنيسة الأنبا بشوى فى بورسعيد يواصل احتفالاتها بصور تذكارية مع المزود



تصميم المزود

و يحتوي المزود على عناصر أساسية منها طفل المزود الذي يمثل السيد المسيح، والسيده العذراء مريم بجانب مجسمات للمجوس الذين تنبأوا بمولد السيد المسيح وغيرها من العناصر الأساسية في تصميم المزود كل عام.

شعب كنيسة الأنبا بشوى فى بورسعيد يواصل احتفالاتها بصور تذكارية مع المزود

وكل عام يتنافس شباب كل كنيسه في محافظه بورسعيد ومنهم شباب كنيسة الأنبا بيشوي في تصميم المزود ووضع فيه الاضواء المبهرة لإدخال الفرحة على قلوب شعب الكنيسة أثناء التقاط الصور التذكاريه في احتفالية عيد الميلاد المجيد

شعب كنيسة الأنبا بشوى فى بورسعيد يواصل احتفالاتها بصور تذكارية مع المزود



جدير بالذكر أنه تم عرض فيلم كرتوني للاطفال عن مولد السيد المسيح من إخراج و مونتاج وأداء صوتي شباب الكنيسة وكان مخصص للأطفال لاسعادهم خلال احتفالية الكنيسة بعيد الميلاد المجيد اليوم.