خلال زيارته لعدد من الكنائس..محافظ بورسعيد يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بأعياد الميلاد

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الكنيسة الإنجيلية ، وكنيسة ماري جرجس ببورسعيد، كما زار كنيسة ماري مرقص ببورفؤاد، وذلك لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

محافظ بورسعيد أن روح المحبة والترابط تجمع بين المصريين

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وقيادات الكنيسة ورجال الدين المسيحي.

محافظ بورسعيد أن روح المحبة والترابط تجمع بين المصريين

وشارك محافظ بورسعيد الأخوة المسيحيين مراسم الاحتفالات ، وأضاف المحافظ ، أن تلك المناسبات فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع، وأنه ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل المشاركة فى كل المناسبات، مشيدًا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التى تجمع بين المسيحيين والمسلمين، داعيا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن، وأن يعيد الله الأعياد على مصرنا في خير وسلام.

محافظ بورسعيد أن روح المحبة والترابط تجمع بين المصريين

وأضاف محافظ بورسعيد أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، مشددًا على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصرى في مواجهة كافة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.