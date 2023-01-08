عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خاصة بـ محمد شريف.. كولر يوجه رسالة هامة إلى الخطيب

محمد شريف
محمد شريف

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، مستاء للغاية من مستوى لاعبي الهجوم في الفترة الأخيرة رغم الفوز على بيراميدز ثم إنبي في بطولة الدوري.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، أن مارسيل كولر نقل لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عدم رضاه على مستوى لاعبي الهجوم وفي مقدمتهم محمد شريف الذي يراه غير قادر على التهديف أو التحرك بشكل جيد رغم حصوله على فرصة كبيرة في المباريات هذا الموسم بجانب الثنائي شادي حسين وبرونو سافيو.

وتابع حتحوت أن كولر طلب من الخطيب سرعة حسم صفقة المهاجم الأجنبي بشكل سريع حيث يعول عليه بقوة، كما أبدى كولر ترحيبا بصفقة يعقوبو وقتما اقترح النادي الأهلي ضمه لمدة ٦ أشهر، قبل أن تتوقف بشكل رسمي اليوم".

كولر الأهلى بيراميدز انبي الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم لاذع على مايا دياب بسبب صورة ابن جورج وسوف بعد وفاته

مفاجأة بسعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

بعد هجوم مرتضى منصور.. رد فعل غير متوقع من أحمد فتوح

الجرام بـ2000 جنيه.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الأحد 8-1-2023

عمار حمدي يرفض.. فرج عامر يكشف تفاصيل انضمام مروان عطية لـ الأهلي

طرح شيبسي بالرنجة ورجول الفراخ .. ما القصة؟

هداف الدوري الفرنسي.. كولر يحسم مصير صفقة الأهلي الجديدة

ترشيحاتنا

تؤثر على الإنترنت والاتصالات.. انفجار شمسي قوي ورياحه تتجه نحو الأرض

ينافس شاومي وأوبو.. مواصفات هاتف ريلمي Realme GT Neo 5

شاهد.. تعديل مميز للاسطورة الروسية "لادا نيفا"

أم اليتامى ردت الخواتم الذهب.. عاملة نظافة تشعل السوشيال ميديا بأمانتها

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 8-1-2023

مرتضى منصور: حميت الزمالك من الإيقاف عامين بسبب فتوح وجمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حجر اليهود والزيتون الإسرائيلي يثير الجدل في مصر.. ما القصة؟

بعيدا عن المسكنات والقهوة.. 7 طرق للتخلص من الصداع

عشبة منسية تعالج 8 مشاكل شائعة .. أهمها الأرق والبرد

آيسلندية ترصد مزايا السياحة بمصر: أفضل من 50 بلد زرتها

فيديو

وقف سافيو وصفقة الزمالك .. والأهلي يفاوض لـ ضم مروان عطية | فيديو

تصريحات تفطر القلب .. جورج وسوف ينعي نجله بكلمات مؤثرة |تغطية خاصة

خطأ طبي أم قضاء وقدر .. تأجيل دفن جثمان نجل جورج وسوف

هلوسة وإضرار بقواهم العقلية.. تحذيرات من استخدام الأبناء لـ الموبايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ