خاصة بـ محمد شريف.. كولر يوجه رسالة هامة إلى الخطيب

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، مستاء للغاية من مستوى لاعبي الهجوم في الفترة الأخيرة رغم الفوز على بيراميدز ثم إنبي في بطولة الدوري.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، أن مارسيل كولر نقل لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عدم رضاه على مستوى لاعبي الهجوم وفي مقدمتهم محمد شريف الذي يراه غير قادر على التهديف أو التحرك بشكل جيد رغم حصوله على فرصة كبيرة في المباريات هذا الموسم بجانب الثنائي شادي حسين وبرونو سافيو.

وتابع حتحوت أن كولر طلب من الخطيب سرعة حسم صفقة المهاجم الأجنبي بشكل سريع حيث يعول عليه بقوة، كما أبدى كولر ترحيبا بصفقة يعقوبو وقتما اقترح النادي الأهلي ضمه لمدة ٦ أشهر، قبل أن تتوقف بشكل رسمي اليوم".