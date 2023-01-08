عقبة وحيدة أمام انضمام مروان عطية للأهلي

كشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ، عن عقبة وحيدة في طريق مروان عطية للنادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الجارية .

وقال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك في تصريحات عبر قناة النادي:المفاوضات مع الأهلي متوقفة علي دخول طارق زياد، واللاعب لا يريد الانضمام لنادي الاتحاد السكندري ضمن أربعة لاعبين آخرين من النادي الأهلي، وأنا أؤكد أن نادي الزمالك خارج المفاوضات والمزايدات.

وأردف مرتضي منصور : فيريرا لم يطلب التعاقد مع مروان عطية ولم يراه وحينما طلبت ضمه لم يكن أحد يعرفه في ذلك الوقت.

وأضاف مرتضى منصور: تحدث معي محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري وأخبرني بأن مروان عطية اذا خرج من النادي فسيلعب لحساب الزمالك وكان الاتفاق حصوله علي 10 مليون وإعارة اثنين لاعبين وفوجئت أول أمس بتغيير الاتفاق ودخول الأهلي وبيراميدز في الصفقة.

وأكمل مرتضى منصور: الأهلي عرض 25 مليون و4 لاعبين إعارة للحصول علي مروان عطية وبيراميدز سيدفع 30 مليون، وأنا أخبرت محمد مصيلحي أن نادي الزمالك لا يدخل في مزايدة علي أحد وكلمتنا وعرضنا لن يتغير.

وأردف: مروان عطية يريد الحصول على 15 مليون كراتب لا أعرف لماذا يريد مثل هذا المبلغ هو ليس عبدالله السعيد أو دونجا ليطلب مبلغ ضخم.. ورسالتي لـ محمد مصيلحي أعطيتك محمود علاء دون الحصول علي مقابل مادي .

واستطرد: "حصلت على توقيع من اللاعب علي عقود ورغبة أيضا وبالتالي إذا انضم لأي ناد سيتم إيقافه ولن يلعب لأي نادي غير الزمالك وأطالب بعودة محمود علاء لأنني لم أحصل على مقابل انتقاله.