مواعيد مباريات اليوم الأحد 8 -1- 2023 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 8 - 1- 2023 عدة مباريات هامه في مختلف ملاعب العالم، أبرزها لقاء مانشستر سيتي وتشيلسي فى كاس الاتحاد الإنجليزي، وكذلك مباراة أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني.

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي VS تشيلسي – الساعة 6:30 مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium

أستون فيلا VS ستيفيناج – الساعة 6:30 مساء



ديربي كاونتي VS بارنسلي – الساعة 2:30 ظهرا

بريستول سيتي VS سوانزي سيتي – الساعة 2:30 ظهرا

كارديف سيتي VS ليدز يونايتد – الساعة 4 عصرا

نوريتش سيتي VS بلاكبيرن روفرز – الساعة 4 عصرا

هارتلبول VS ستوك سيتي – الساعة 4 عصرا

ستوكبورت VS وال سال – الساعة 4 عصرا

الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد VS برشلونة – الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium

ألميريا VS ريال سوسييداد – الساعة 3 عصرا - قناة beIN Sports 1 HD Premium

رايو فاليكانو VS ريال بيتيس – الساعة 5:15 مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium

إشبيلية VS خيتافي – الساعة 7:30 مساء - قناة beIN Sports 1 HD

الدوري الإيطالي

ميلان VS روما – الساعة 9:45 مساء - قناة AD Sports

سامبدوريا VS نابولي – الساعة 7 مساء - قناة AD Sports

لاتسيو VS إمبولي – الساعة 4 عصرا - قناة AD Sports

سبيزيا VS ليتشي – الساعة 4 عصرا

ساليرنيتانا VS تورينو – الساعة 1:30 ظهرا - قناة AD Sports

الدوري المصري

حرس الحدود VS الإسماعيلي – الساعة 2:45 عصرا - قناة on time sport

البنك الأهلي VS أسوان – الساعة 2:45 عصرا - قناة 2 on time sport

سموحة VS فاركو – الساعة 7 مساء - قناة on time sport

طلائع الجيش VS المقاولون العرب – الساعة 7 مساء - قناة 2 on time sport