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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 8 -1- 2023 والقنوات الناقلة

كرة قدم
كرة قدم

تقام اليوم الأحد 8 - 1- 2023 عدة مباريات هامه في مختلف ملاعب العالم، أبرزها لقاء مانشستر سيتي وتشيلسي فى كاس الاتحاد الإنجليزي، وكذلك مباراة أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني.

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي VS تشيلسي – الساعة 6:30 مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium

أستون فيلا VS ستيفيناج – الساعة 6:30 مساء

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ديربي كاونتي VS بارنسلي – الساعة 2:30 ظهرا      

بريستول سيتي VS سوانزي سيتي – الساعة 2:30 ظهرا                

كارديف سيتي VS  ليدز يونايتد – الساعة 4 عصرا              

نوريتش سيتي VS بلاكبيرن روفرز – الساعة 4 عصرا        

هارتلبول VS ستوك سيتي – الساعة 4 عصرا  

ستوكبورت VS وال سال – الساعة 4 عصرا    

 

الدوري الإسباني 

أتلتيكو مدريد VS  برشلونة – الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium
ألميريا VS ريال سوسييداد – الساعة 3 عصرا - قناة beIN Sports 1 HD Premium

رايو فاليكانو VS ريال بيتيس – الساعة 5:15 مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium

إشبيلية VS خيتافي – الساعة 7:30 مساء - قناة beIN Sports 1 HD

 

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الدوري الإيطالي

ميلان VS روما – الساعة 9:45 مساء - قناة AD Sports
سامبدوريا VS  نابولي – الساعة 7 مساء - قناة AD Sports                  

لاتسيو  VS إمبولي – الساعة 4 عصرا - قناة AD Sports                    

سبيزيا  VS ليتشي – الساعة 4 عصرا      

ساليرنيتانا VS  تورينو – الساعة 1:30 ظهرا - قناة AD Sports            

 

الدوري المصري 
حرس الحدود VS الإسماعيلي – الساعة 2:45 عصرا - قناة on time sport

البنك الأهلي VS أسوان – الساعة 2:45 عصرا  - قناة 2 on time sport                

سموحة VS فاركو – الساعة 7 مساء - قناة on time sport                      

طلائع الجيش VS المقاولون العرب – الساعة 7 مساء  - قناة 2 on time sport    

 

كأس الاتحاد الإنجليزي مانشستر سيتي تشيلسي برشلونة الدوري الايطالي ميلان الدوري المصري

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