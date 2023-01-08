فائدة لن تتكرر.. شهادات الادخار تضرب الدولار في مقتل بالسوق السوداء|التفاصيل كاملة

تصدرت عملة الدولار محركات البحث ، خلال الساعات الماضية ، وذلك بعد ما تعرض للخسارة بعد إعلان بنكا الأهلي ومصر عن طرح شهادات الادخار الجديدة بفائدة 25% لمدة عام.

تحويل الدولار للجنيه المصري و91 مليار حصيلة شهادات الـ 25%

أكد محمد الأتربي رئيس بنك مصر، أن طرح شهادات بفائدة 25 % يستهدف مواجهة التضخم، وأن هناك إقبالا كبيرا على شراء الشهادات.

وقال محمد الأتربي ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بنكا مصر والأهلي هما القادرين على تحمل خسائر شهادة الـ 25 % ونحن نساند الاقتصاد المصري في المقام الأول ".

وأضاف محمد الأتربي:" 91 مليار جنيه حصيلة شهادات الـ 25 % حتى الآن"، وأن أموال الشهادات تأتي من داخل مصر وخارج مصر وهناك من كسر شهادات من اجل شراء الشهادة الجديدة ".

وتابع محمد الاتربي :" هناك من قام بتحويل الدولار للجنيه المصري من أجل شراء شهادة الـ 25 % ".

واكمل محمد الاتربي:" ارتفاع الدولار وانخفاضه مرتبط بسياسة العرض والطلب "، مضيفا:" سعر الفائدة الحالي مميز ولن يتكرر وفرصة جيدة لشراء شهادات الـ 25 %".

بنك مصر

شهادات الـ 25% تضرب السوق السوداء في مقتل

انهارت السوق السوداء للصرف، وتوقفت بشكل كامل عن العمل مع انهيار الطلب على العملة الصعبة من قبل القطاع الخاص، بعد الإفراجات المتتالية للحكومة ، و شهادات الاستثمار البنكية ذات العائد السنوي الـ 25% التي طرحتها بنكي الأهلي ومصر، والتي جذبت الكثيرين لتحويل العملة الصعبة إلى الجنية المصري للاستفادة بتلك الشهادة، وفقًا لما أوضحه الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية في مصر، علاء عز، ما سبب خسائر لمن قام بشراء الدولار من السوق السوداء بغرض المضاربة للتخلص منه، حيث انخفض سعره في تلك السوق بحوالي 10 جنيهات خلال أسبوع واحد فقط.

الدولار

فخ الإفراجات المتتالية للحكومة



خسارة كبيرة أصابت المتعاملين في السوق السوداء للدولار، بعد وقوع العملة الصعبة في فخ الإفراجات المتتالية التي قامت بها الحكومة والبنوك خلال الفترة الماضية والتي تجاوزت 6.8 مليار دولار، والتي تواكبت مع ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي بمقدار 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، وذلك بعد ما انخفض سعر عملة الجنية المصري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 73%، في مارس الماضي 2022، إذ ارتفع سعر صرف العملة الخضراء من مستوى الـ 15.75 جنيه في مارس الماضي، إلى نحو 27.25 جنيه في وقتنا الحالي.

بنك مصر يكشف معلومات مهمة عن شهادات الـ 25%

تحدث محمد الأتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، عن تفاصيل طرح الشهادات الادخارية بعائد 25%.

وقال الأتربي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" مدة استمرار طرح الشهادة الإدخارية بعائد 25% لم يتحدد بعد، ولكنها ستكون لمدة محدودة كونها مكلفة على البنكين الأهلي ومصر.

وأوضح الأتربي،:"نحن بنوك وطنية ويهمنا معالجة الوضع الاقتصادي ولا نتوقع وجود فائدة أعلي من ذلك خلال الفترة المقبلة.