الحق بسرعة .. متى ينتهي موعد التقديم لـ شهادات الـ 25%

شهادات بنك مصر والبنك الأهلي بفائدة 25% ، أمر يشغل بال المصريين خلال الأيام القليلة الماضية بعد الإعلان عن شهادة استثمار بأعلى عائد شهدته البنوك وهو 25% لمدة عام واحد، حيث لاقت إقبالا هائلًا من المواطنين على شراء شهادات بنك مصر بفائدة 25% خلال يومين فقط منذ الإعلان عنها ، وتصبح حديث الساعة للرأي العام المصري.

وبحسب ما أعلنه أكد محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد بنوك مصر، أنه تم تحصيل 24 مليار جنيه خلال يومين فقط، بعد الإعلان عن شهادات بنك مصر والبنك الأهلي بفائدة 25% ، مؤكداً أن البنكين سيتحملان التكاليف العالية للشهادات الجديدة، كما أنهما سيتحملان انخفاض الأرباح في سبيل دعم الاقتصاد الوطني، ولن يرفعا أسعار الاقتراض.

موعد انتهاء شهادة بنك مصر بفائدة 25%

وتساءل الكثير عن موعد انتهاء شراء شهادة بنك مصر بفائدة 25% وكذلك شهادات البنك الأهلي ، حيث أكد محمد الأتربي رئيس بنك مصر أن شهادات الـ25% التي طرحت من قبل البنك الأهلي وبنك مصر يوم الأربعاء الماضي، متاحة لفترة محدودة جدًا.

وقال محمد الأتربي رئيس بنك مصر، عن موعد انتهاء شراء شهادة 25% في تصريحاته لقناة صدى البلد مع الإعلامي مصطفى بكري:"ممكن الشهادات توقف بعد أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة، منعرفش هيتوقف طرحها إمتى، لكنها ستكون لفترة محدودة جدًا".

وأضاف رئيس بنك مصر :" نتوقع انخفاض معدلات التضخم ولكن الامر يحتاج إلى وقت، مؤكدا أن إصدار الشهادات الجديدة 25% لفترة محدودة وتستهدف تخفيض التضخم، ووصلنا إلى 24 مليار جنيه".

وتابع الأتربي : “العالم كله يمر بظروف اقتصادية حرجة وغير مسبوقة، ولكن لدينا حجم ودائع يسمح بتحمل الأرباح العالية للشهادات الجديدة".

كسر شهادة 18% بنك مصر

وتساءل الكثير عن مدى إمكانية كسر شهادة الـ18% لشراء شهادة بنك مصر بفائدة 25% ، حيث نصح الأتربي رئيس البنك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، بعدم كسر الشهادات القديمة ، قائلاً :" إن لا أحد يكسر شهادة الـ 18% لانه هيخسر جامد، مضيفا أن عملاء البنوك أمامهم خياران بعائد 25% و 22.5%.

وأضاف محمد الأتربي رئيس بنك مصر رئيس اتحاد بنوك مصر، أن أنصح العملاء بعدم كسر شهادة الـ 18% لمن عملها الفترة الماضية منعا للخسارة، لافتا أن مصر لديها موارد بالعملة الأجنبية، ولكن القطاع المصرفي لا يراها.

خطوات شراء شهادة بنك مصر بالموبايل

التطور التكنولوجي سهل على المواطنين كافة الأمور ، فيمكنك الآن اتباع خطوات شراء شهادة بنك مصر بفائدة 25% من خلال الهاتف المحمول في دقائق معدودة ، إليك الطريقة :

لأصحاب الحسابات في بنك مصر، قم تنزيل تطبيق بنك مصر الذكي، والاشتراك في خدمة الموبايل البنكي. اختيار شراء شهادات من التطبيق، وملء البيانات المطلوبة. تحديد قيمة الشهادة ونوعها. الضغط على تأكيد لسحب قيمة الشهادة من الحساب.

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طريقة شراء شهادة بنك مصر بفائدة 25%

وإذا كنت لا ترغب في شراء الشهادة عبر الانترنت ، هناك طرق أخرى لشراء شهادة استثمار بنك مصر الجديدة بفائدة 25%، حيث يمكنك الذهاب في ذهاب العميل إلى أي فرع من فروع بنك مصر، وكذلك أي فرع من فروع البنك الأهلي ، وإنهاء إجراءات الشراء مع موظف البنك، أو من خلال مكانيات الـ ATM التابعة للبنك.

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شروط شهادة بنك مصر والأهلي بفائدة 25%