تفاصيل هامة تخص شهادة الـ 25% يكشفها رئيس بنك مصر

كشف محمد الأتربي رئيس بنك مصر رئيس اتحاد بنوك مصر، أنه لا يوجد في مصر بنوك تستطيع طرح شهادات بفائدة 25% غير بنكي مصر والأهلي المصري فقط، موضحاً أن شهادة الـ 25% هي شهادة واحدة فقط ولكن بدورية فائدة مختلفة.

واضاف "محمد الأتربي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن أرباح بنك مصر والأهلي مميزة عن أرباح البنوك الأخري، مشيراً إلى أن شهادة الـ 25 ستتوفر لأسابيع فقط وليست شهور كما يعتقد البعض نظراً لارتفاع تكلفتها.

وتابع محمد الأتربي أن هناك عملاء كسروا شهاداتهم وآخرون باعوا الدولار وهناك من حول أمواله إلى شهادات، مشيراً إلى أن شهادة الـ 25% سوف تحد من التضخم وتمنع السوق السوداء للدولار.

وأشار إلى أن من يرغب في الحصول على فائدة شهادة الـ 25% شهرياً سوف يحصل على 22.5% أما السنوية فسوف يحصل على 25%.