بالموبيل أو في الفرع| خطوات شراء شهادة بنك مصر والأهلي بفائدة 25%

مفاجآة كبيرة كانت في انتظار الشعب المصري، بعد الإعلان عن شهادة بنك ومصر والأهلي بفائدة 25% ، حيث أعلن البنكين الحكوميين عن شهادة إدخار جديدة بأعلى عائد في مصر والذي وصل إلى 25 % سنويًا، و22.5 % على أساس شهري.

ومنذ الإعلان عن شهادة بنك مصر وشهادة البنك الأهلي الجديدة ، بدأ المصريون عمليات البحث عن طريقة شراء شهادة بنك مصر والأهلي بفائدة 25% باعتبارها فرصة هائلة لإدخار مبلغ مالي بفوائد نسبتها 25% لمدة عام واحد .

شروط شهادة بنك مصر والأهلي بفائدة 25% :

شهادة الإدخار مدتها سنة واحدة

فائدة الربح 25% سنوية ، أو 22.5 % أرباح شهرية

لا يمكن الصرف إلا بعد مرور سنة كاملة بدءً من اليوم

يحصل المدخر على ربع قيمة الشهادة بعائد 25 % بعد سنة كاملة

يشترط فتح حساب في بنك مصر أو الأهلي و قيمة الشهادة كحد أدنى 1000 جنيه

وخلال السطور التالية ، نقدم خطوات شراء شهادة بنك مصر والأهلي بفائدة 25% الجديدة ، سواء عبر الهاتف المحمول ، أو من خلال التوجه إلى فرع من فروع بنك مصر وفروع البنك الأهلي ..

خطوات شراء شهادة بنك مصر بالموبايل

التطور التكنولوجي سهل على المواطنين كافة الأمور ، فيمكنك الآن اتباع خطوات شراء شهادة بنك مصر بفائدة 25% من خلال الهاتف المحمول في دقائق معدودة ، إليك الطريقة :

لأصحاب الحسابات في بنك مصر، قم تنزيل تطبيق بنك مصر الذكي، والاشتراك في خدمة الموبايل البنكي اختيار شراء شهادات من التطبيق، وملء البيانات المطلوبة تحديد قيمة الشهادة ونوعها الضغط على تأكيد لسحب قيمة الشهادة من الحساب

و للدخول على رابط شراء شهادة بنك مصر بالموبايل اضغط هنا

الموبيل البنكي

طريقة شراء شهادة بنك مصر بفائدة 25%

وإذا كنت لا ترغب في شراء الشهادة عبر الانترنت ، هناك طرق أخرى لشراء شهادة استثمار بنك مصر الجديدة بفائدة 25%، حيث يمكنك الذهاب في ذهاب العميل إلى أي فرع من فروع بنك مصر، وكذلك أي فرع من فروع البنك الأهلي ، وإنهاء إجراءات الشراء مع موظف البنك، أو من خلال مكانيات الـ ATM التابعة للبنك.

رابط شراء شهادة البنك الأهلي بفائدة 25% من خلال خدمة البنك الأهلي نت اضغط هنا

رقم خدمة العملاء بنك مصر

كما يمكنك كسر شهادة إدخار قديمة لشراء شهادة بنك مصر بفائدة 25% وكذلك البنك الأهلي ، لكن في هذه الحالة عليك التواصل مع أحد ممثلي خدمة العملاء في بنك مصر أو البنك الأهلي لمعرفة طريقة كسر الشهادة القديمة وشراء شهادة استثمار جديدة بفائدة 25 % ، وذلك من خلال رقم خدمة العملاء بنك مصر 19888 ، أما رقم خدمة عملاء البنك الأهلي 19623.

تفاصيل شهادة استثمار بنك مصر والأهلي

وتظل الشهادة التي صدرت اليوم ويبدأ صرفها من اليوم في كافة الفروع هي اعلى عائد شهادات بنك مصر 2023 ، وكان بنك مصر أصدر لعملائه في 2022 شهادة القمة لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 17.25%؜ ويصرف العائد سنويًّا، كما وفر بنك مصر العام الماضي شهادة القمة 3 سنوات ذات العائد الشهري لتصبح بعائد 16%؜ سنويًا بدلًا من 14% بعد رفع الفائدة.