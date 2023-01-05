تحصيل 24 مليار جنيه|رئيس بنك مصر يكشف عن مفاجأة بشأن شهادة الـ25%

طرح بنكا الأهلي ومصر شهادة ادخارية هي الأولى من نوعها مدتها عام واحد بـ فائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا، والتي بدأ العمل بها الأربعاء، ولم يحدد أي من البنكين موعدا نهائيا لشراء شهادات الاستثمار.

وقال مصرفيون، إن هناك 3 أسباب وراء طرح بنكي الأهلي ومصر للشهادة ادخار مرتفعة العائد بفائدة تصل إلى 25% بداية من الأربعاء.

تحصيل 24 مليار جنيه

وأضافوا أن من بين هذه الأسباب تعويض العملاء عن التضخم الناتج عن خفض جديد لسعر الصرف أشبه بتعويم جديد، والقضاء على الدولرة (السوق السوداء للدولار)، بجانب تعزيز استثمارات العملاء في الجنيه بدلا من الملاذات الأخرى والسيطرة على التضخم.

ويعني إصدار البنكين هذه الشهادة بفائدة 25% سنويا حصولهما على موافقة من البنك المركزي المصري بطرح هذه الشهادة للعملاء باعتبارهما ذراع المركزي في تنفيذ سياسته النقدية.

وقال محمد الإتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن حجم المبالغ المالية التي تم تحصيلها منذ إعلان الشهادة، وصل إلى 24 مليار جنيه بالنسبة لبنك مصر.

وأضاف، إنه بالنسبة للبنك الأهلي المصري ربما يكون المبلغ أكثر، مشيراً إلى أن المصادر تأتي من خلال بيع العملة الأجنبية وربطها بالشهادات، حيث أن سعر الشهادة هو سعر مغري للغاية بالنسبة لمن يحتفظون بالدولار في منزلهم أو حتى في الخزانة الخاصة بهم، وهي فرصة لبيع الدولار بسعر مميز يصل إلى 25%.

وأكد الأتربي أن الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية وأسعار المواد الخام، فضلاً عن أسعار البترول الذي وصل إلى 120 دولارا أثروا على العالم بأكمله وأثروا على الفاتورة الاستيرادية.

شراء شهادة الاستثمار

ولفت: "يجب أن يكون للقطاع الخاص دور خاصة بعد تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أهمية دور القطاع الخاص، وضرورة تخارج الدولة وترك المساحة له"، مؤكدا أن "القطاع الخاص هو من يحرك الاقتصاد بعد أن كان في فترة من الفترات هناك تخوفات من دخوله، كما أن بعد دخوله قلت نسبة البطالة".

ولشراء شهادات الاستثمار عليك اتخاذ الخطوات التالية:

يجب أن تمتلك حسابا ببنك مصر وبه قيمة الشهادة كحد أدنى 1000 جنيه.

تنزيل تطبيق بنك مصر الذكي، والاشتراك في خدمة الموبايل البنكي.

اختيار شراء شهادات من التطبيق، وملء البيانات المطلوبة.

تحديد قيمة الشهادة ونوعها، والضغط على تأكيد لسحب قيمة الشهادة من الحساب.

أو من خلال ذهاب العميل إلى أي فرع من فروع بنك مصر، وإنهاء إجراءات الشراء مع موظف البنك، أو من خلال مكانيات الـ ATM التابعة للبنك.

وفي حال رغبة العميل لشراء شهادة استثمار بنك مصر الجديدة بفائدة 25% من خلال كسر شهادة قديمة له؛ عليه التواصل مع خدمة عملاء بنك مصر عبر الرقم 19888 لمعرفة حجم خسائر كسر جزء من شهادة الاستثمار القديمة، ومقارنتها مع أرباح شراء الجديدة، ليختار الأفضل له.

شروط شراء الشهادات

وهناك مجموعة من الشرط يجب على العملاء اتباعها تتمثل في:

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

مدة الشهادة عام واحد فقط.

الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهري بعائد 22.5% ويصرف بعد انتهاء مدة الشهادة بعائد 25%.

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

وسبق وقال محمد الإتربي رئيس بنك مصر، إن "شهادة الـ18% كانت مدتها سنة والعميل يحق له أن يكسرها بعد 6 شهور ولكن لو كسر القيمة الاستردادية تنخفض بشكل كبير، وفي النهاية هيبقى فرق خسارة له".

وتابع: "لو واحد كان قافل شهادة بمليون جنيه كان المفروض هياخدها مليون و180 ألف جنيه ولو كسرها بعد 6 شهور قبل نهاية العام ستكون القيمة الاستردادية أي الفائدة 7% فقط، فهذه تمثل خسارة له، وعندما يرغب في الربط علي الشهادة الجديدة سيكون أمامه الشهادة الـ22.5% فقط وليس الـ25%".