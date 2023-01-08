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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تعتقل إيرانيًا للاشتباه في تخطيطه لهجوم إرهابي بأسلحة كيميائية

صدى البلد

اعتقلت السلطات الألمانية شابا إيرانيا يبلغ من العمر 32 عاما في منطقة "الرور" شمال غربي البلاد؛ بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي بأسلحة كيميائية.


وذكرت الشرطة الألمانية - بحسب ما نقلته شبكة "دويتشه فيله" الألمانية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - أن الشاب الإيراني يشتبه في حصوله على مواد كيميائية تحتوي على سموم "السيانيد" و"الريسين" من أجل تنفيذ الهجوم.. موضحة أن سم "الريسين" يعتبر سلاحا بيولوجيا شديد السمية.


وأضافت أن رجال الشرطة فتشوا مسكن الشاب في "كاستروب راوسل" على بعد نحو 15 كيلومترا شمال غرب "دورتموند" و25 كيلومترا شمال شرق "إيسن".


ومن جانبهم، أكد المحققون في ألمانيا أن المتهم يشتبه في قيامه بالتحضير لعمل عنيف يشكل خطرا ويهدد أمن الدولة بحصوله على سموم "السيانيد" و"الريسين" بقصد ارتكاب هجوم إرهابي واضافوا أنه تم اعتقال شخص آخر خلال العملية.


وأوضح الدعي العام أن المشتبه به الرئيسي يمثل خلال الأيام القليلة المقبلة أمام قاضي التحقيق بهدف وضعه رهن الاعتقال قبل محاكمته.


وكانت السلطات الألمانية قد تلقت قبل أيام تحذيرا من جهاز استخبارات أجنبي عن وجود تهديد بشن هجوم "بقنبلة كيماوية".


يذكر أن عدة هجمات إرهابية استهدفت ألمانيا في السنوات الأخيرة بما في ذلك هجوم بشاحنة على سوق لعيد الميلاد في ديسمبرعام 2016 خلف 13 قتيلا.
 

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