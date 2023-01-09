استقبله رئيس الحى للترضية وعرض عليه وظيفة | تفاصيل الاعتداء على نباش بورسعيد

حرص العميد خالد كشك رئيس حى الشرق فى محافظة بورسعيد على تقديم الاعتذار الي نباش القمامة صاحب واقعة الفيديو المتداول على صفحات التواصل وظهر خلاله موظفي الحى وتعامل بأسلوب غير لائق أثار غضب رواد التواصل الاجتماعى فى بورسعيد بوجه خاص ومصر بوجه عام .

واستقبل رئيس حى الشرق فى محافظة بورسعيد النباش بمكتبه بديوان عام الحى منذ قليل حيث هدء من روعه وعمل على ترضيته كعامل إنساني لما تعرض له .



وعرض رئيس حى الشرق على نباش القمامة وظيفة بإدارة البيئة بالحى الا ان النباش اعتذر لرئيس الحى عن قبول تلك الوظيفة.

كان العميد خالد كشك رئيس حى الشرق بمحافظة بورسعيد ابدى استياءه عن واقعة تداول فيديو ظهر خلاله موظفي الحى وتعامل بأسلوب غير لائق اثار غضب رواد التواصل الاجتماعى فى بورسعيد بوجه خاص ومصر بوجه عام .



وأكد رئيس حى الشرق فى محافظة بورسعيد خلال اتصال هاتفي بصدى البلد أنه تم محاسبة الموظف الظاهر فى الفيديو وإحالته للتحقيق فى الواقعة التى أبدى الجميع استياءهم منها .

رئيس حى الشرق فى بورسعيد يسارضى نباش عقب اعتداء مدير الاشغالات عليه



وقال رئيس حى الشرق بمحافظة بورسعيد خلال الاتصال الهاتفي طبعا هذا الفيديو بما يوضحه من أسلوب التعامل غير مرضى .

رئيس حى الشرق فى بورسعيد يسارضى نباش عقب اعتداء مدير الاشغالات عليه

وشدد رئيس حى الشرق على أن تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن نقوم بتنفيذ القانون والتوجيهات بما لا نثير المواطنين ولهذا سيتم محاسبة الموظف واحالته للتحقيق .

رئيس حى الشرق فى بورسعيد يسارضى نباش عقب اعتداء مدير الاشغالات عليه

ولفت رئيس حى الشرق إلي أنه

وسيتم إحضار صاحب الواقعة وتهدئته وترضيته كعامل انسانى .

رئيس حى الشرق فى بورسعيد يسارضى نباش عقب اعتداء مدير الاشغالات عليه



كان رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تداولوا مقطع فيديو لعامل جمع قمامة فى بورسعيد تعامل معه موظف إدارة البيئة بنطاق حى الشرق بشكل مهين رفضه المواطنين واستنكره رئيس الحى خلال تصريحاته لصدى البلد