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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة بورسعيد ومؤسسة خيرية تنظمان جولة ميدانية لوفود سفينة "لوجوس هوب"|شاهد

محافظة بورسعيد و
محافظة بورسعيد و مؤسسة مشكاة نور تنظمان جولة تفقدية موسعة لل

نظمت محافظة بورسعيد تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  ومؤسسة خيرية تحت إشراف الدكتورة نور الهدى الجمال، جولة تفقدية ميدانية موسعة للوفود الأجنبية المصاحبة للمكتبة العائمة "logos hope"  اليوم، الأحد، على هامش زيارة السفينة لميناء بورسعيد السياحي والتي تستمر حتى يوم ٢٣ يناير القادم،  وتغادر الميناء متجهة نحو ميناء العقبة بالأردن. 

محافظة بورسعيد و مؤسسة مشكاة نور تنظمان جولة تفقدية موسعة للوفود الأجنبية لسفينة لوجوس هوب | شاهد 

الوفود الأجنبية تستقل معدية بورفؤاد و يلقون الخبز لطائر  النورس وسط بهجة و أغاني وطنية

وبدأت الجولة الموسعة بتناول السائحين للإفطار على شاطئ بورسعيد بكافية دعية وسط أجواء شتوية معتدلة وعروض فنية متميزة، عقبه توجه الوفود الأجنبية لاستقلال معدية بورفؤاد لزيارة المعالم السياحية المتميزة بمدينة بورفؤاد،  وخلال استقلالهم المعدية،  قام السائحون بإلقاء الخبز لطائر النورس والتقاط الصور التذكارية في أجواء من البهجة و ترحيب ابناء بورسعيد  بالوفود والزوار الأجانب. 

محافظة بورسعيد و مؤسسة مشكاة نور تنظمان جولة تفقدية موسعة للوفود الأجنبية لسفينة لوجوس هوب | شاهد 

أكثر من ١٨٠ سائح يتزحلقون على جبال الملح بملاحات بورفؤاد ويلتقطون الصور التذكارية 

 

وتوجه الوفود الأجانب لمنتجع وفندق هلنان بورفؤاد،  وذلك للحصول على خدمة سياحية فندقية على اعلى مستوى،  ثم زيارة جبال الملح وقضاء وقت ممتع علي الجبال، والتصوير وكأنها جبال ثلج في أوروبا، وذلك بعدما تحولت منطقة الملاحات إلي مزار سياحي،  حيث أعرب السائحون عن اعجابهم الشديد بجبال الملح في مدينة بورفؤاد والتي تتميز بكونها جبال كبيرة، ذات لون الأبيض الناصع، وتتخذ مساحات واسعة تشبه جبال الثلج بالقطب الشمالي وأعرب السائحون عن سعادتهم بزيارة المدينة والتي تمتلك مقومات سياحية رائعة ومصممة على الطراز الأوروبي بالإضافة إلى الطقس الرائع. 

محافظة بورسعيد و مؤسسة مشكاة نور تنظمان جولة تفقدية موسعة للوفود الأجنبية لسفينة لوجوس هوب | شاهد 

أشادة واسعة من الوفود الأجنبية بالمستوى الحضاري والسياحي لمحافظة بورسعيد و يعربون عن سعادتهم البالغة بزيارة بورسعيد 

 

وقام  السائحين الأجانب خلال زيارتهم لمدينة بورسعيد بتفقد عدد من المعالم والمناطق الأثرية والسياحية ببورسعيد،  كما شملت جولتهم زيارة ساحة الشهداء "ميدان المسلة" ضمن جولة تفقدية موسعة بشوارع مدينة بورسعيد، للاستمتاع بالأجواء الطبيعية الرائعة بالمحافظة،  كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية المميزة مع حمام السلام الذي يرفرف في أنحاء ساحة الشهداء.  معربين عن سعادتهم البالغة بزيارة معالم مدينة بورسعيد وخاصة  ساحة الشهداء،  ورؤية ظاهرة تجمع الحمام في الميدان  ، كما أشادوا بحسن الاستقبال والترحيب من جانب أبناء بورسعيد منذ وصولهم أرض بورسعيد،  و أكدوا على إعجابهم الشديد بمحافظة بورسعيد والتي تعد بمثابة مدينة أوربية على أرض مصرية،  وتجمع الحضارة والتاريخ والرقي والجمال. 

محافظة بورسعيد و مؤسسة مشكاة نور تنظمان جولة تفقدية موسعة للوفود الأجنبية لسفينة لوجوس هوب | شاهد 

جولة تفقدية لوفود السفينة داخل كاتدرائية العذراء مريم لمشاهدة التاريخ المسيحي والأثري بالكنيسة

 

كما تفقد السياح كاتدرائية العذراء مريم ببورسعيد، .لمشاهدة التاريخ المسيحي والأثري بالكنيسة والتقاط الصور التذكارية. 

 

محافظة بورسعيد و مؤسسة مشكاة نور تنظمان جولة تفقدية موسعة للوفود الأجنبية لسفينة لوجوس هوب | شاهد 

على أنغام السمسيةسوق السمك يرحب بالسائحين و يقدم أفضل المأكولات البحرية للوفود الأجنبية

 

ووسط ترحيب واستقبال ابناء بورسعيد و على صوت أنغام السمسية ، استقبل سوق السمك الجديد بحي العرب ، الوفد الاجنبي،  و تناول السياح المأكولات البحرية المميزة بالسوق الجديد، معربين عن إعجابهم بهذا الصرح المتميز على أرض بورسعيد. 

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سائحو أكبر مكتبة عائمة في العالم ينبهرون بمعالم بورسعيد السياحية والدينية| شاهد

محافظة بورسعيد و مؤسسة مشكاة نور تنظمان جولة تفقدية موسعة للوفود الأجنبية لسفينة لوجوس هوب | شاهد 

وكان ميناء بورسعيد السياحي قد استقبل أكبر مكتبة عائمة في العالم "لوجوس هوب"،  وفتحت السفينة أبوابها للزائرين منذ الخميس الماضي  من الساعة  العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء يوميا لمدة 20 يوما فيما عدا الأحد ، و تستقبل زائريها الجمعة من الثالثة عصرا حتى العاشرة مساء، ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء يوم 23 يناير  مستكملة رحلتها إلى ميناء العقبة .

محافظة بورسعيد و مؤسسة مشكاة نور تنظمان جولة تفقدية موسعة للوفود الأجنبية لسفينة لوجوس هوب | شاهد 

ويعد هذا النشاط للميناء دليلاً على عودة السياحة ببورسعيد لمكانتها الرائدة، وجاهزية موانئ المنطقة الاقتصادية لاستقبال كافة انواع السفن ، فضلاً عن اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لكافة الأنشطة السياحية في ظل الأحداث التي تشهدها منطقة شرق المتوسط والتي تدل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها. 

 

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