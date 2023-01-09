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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مد عرض مسرحية سيدتي الجميلة.. تعرف على المواعيد المتاحة

سيدتي الجميلة
سيدتي الجميلة

أعلن المؤلف أيمن بهجت قمر مد عرض مسرحية سيدتي الجميلة ليلتي ١٢ و١٣ يناير بسبب الإقبال الكبير من الجمهور منذ انطلاقه في مصر ليلة رأس السنة. 

 

وكشف أيمن بهجت قمر مواعيد عرض مسرحية سيدتي الجميلة في منشور له عبر فيسبوك، وشارك رابط حجز التذاكر للجمهور. 

 

سيدتي الجميلة:

 

احتفلت ريم مصطفى برأس السنة واستقبلت العام الجديد 2023، على خشبة المسرح، وذلك خلال عرض مسرحية "سيدتى الجميلة" على مسرح كايرو شو بمدينة 6 أكتوبر، وقررت ريم مصطفى أن يكون وقوفها على خشبة المسرح في مصر للمرة الأولى في مشوارها، أمام عائلتها اذ تواجد لمشاهدة العرض كلا من والدتها وخالتها وأولادها وأخوتها.

 

 

وخلال عرض المسرحية وبمجرد أن جاءت الساعة 12 منتصف الليل توقف العرض من أجل الاحتفال مع الجمهور بالعام الجديد، ونزلت ريم من على خشبة المسرح لتحية والدتها وخالتها وباقى عائلتها ونشرت ريم فيديو من الاحتفال بالعام الجديد مع الجمهور على حسابها بموقع "انستجرام" وعلقت :"كل سنة وانتم طيبين و ناجحين ومحققين كل اللي تتمنوه".

 

وتعيد ريم مصطفى، مع النجم أحمد السقا تقديم مسرحية "سيدتى الجميلة" على خشبة المسرح مجدداً بعد بعد 53 سنة من تقديمها عام 1969 بطولة النجمين فؤاد المهندس وشويكار وأصبح العمل من أيقونات المسرح المصرى حتى وقتنا هذا،ويجسد أحمد السقا شخصية كمال التي قدمها فؤاد المهندس فيما تجسد ريم مصطفى شخصية صدفة التي قدمتها شويكار.

سيدتي الجميلة ايمن بهجت قمر ريم مصطفي فؤاد المهندس كايرو شو

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