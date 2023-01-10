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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نهال عنبر تنفي الشائعات: الفنان صلاح السعدني بخير وبصحة جيدة

الفنان الكبير صلاح
الفنان الكبير صلاح السعدني

كشفت نهال عنبر رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، حقيقة وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني، مشيرة إلى أن هناك شائعات كثيرة ضد نجوم التمثيل في مصر خلال الفترة الأخيرة. 

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بإطلالة رقيقة.. نهال عنبر تتألق في أحدث ظهور لها

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أشرف زكي ينفي وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني.. خاص


وقالت نهال عنبر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الاثنين، إن وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني إشاعة، وغير صحيح تماما، مضيفا أن هذا الخبر عار تماما عن الصحة، وشائعة ولم يحدث. 

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أشرف زكي ينفي وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني.. خاص

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في عيد ميلاده.. قصة وفاة 4 من إخوة صلاح السعدني

صلاح السعدني بخير


وأضافت، الفنان الكبير صلاح السعدني بخير، وبصحة جيدة، ولم يتعرض لأي مشكلة صحية كما يتردد من شائعات.

صلاح السعدنى وفاة صلاح السعدني نهال عنبر عمرو أديب المهن التمثيلية

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