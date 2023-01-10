نهال عنبر تنفي الشائعات: الفنان صلاح السعدني بخير وبصحة جيدة

كشفت نهال عنبر رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، حقيقة وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني، مشيرة إلى أن هناك شائعات كثيرة ضد نجوم التمثيل في مصر خلال الفترة الأخيرة.



وقالت نهال عنبر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الاثنين، إن وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني إشاعة، وغير صحيح تماما، مضيفا أن هذا الخبر عار تماما عن الصحة، وشائعة ولم يحدث.

صلاح السعدني بخير



وأضافت، الفنان الكبير صلاح السعدني بخير، وبصحة جيدة، ولم يتعرض لأي مشكلة صحية كما يتردد من شائعات.