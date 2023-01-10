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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

افتتاح قصر ثقافة روض الفرج بعد تطويره

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ، قصر ثقافة روض الفرج بعد انتهاء أعمال تجديده وتطويره، من خلال مشروع متكامل  استغرق عام تم خلاله إنشاء مسرح يسع ل330 مقعدا ، وإنشاء مكتبة للطفل، وحديقة ألعاب ،ومسرح مكشوف، وقاعة عرض للفنون التشكيلية، إلى جانب منافذ بيع لأصدارات الهيئة ومنتجات الحرف اليدوية.

حضر الافتتاح الفنان هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة ، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، والنائب محمد عبدالرحمن راضى،  أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان ،والدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ ،وعدد من قيادات وزارة الثقافة ومحافظة القاهرة .

 

ووجهت وزيرة الثقافة بفتح أبواب المسرح لإقامة أنشطة المسرح المدرسي للمدارس المحيطة بقصر الثقافة والتي لا تحوي مسرح وذلك في أطار البروتوكول الموقع مع وزارة التربيةوالتعليم والتعليم الفني ، والأستعانة بالمتخصصين لعمل ورش فنية متنوعة لذوي الهمم وتنمية مواهبهم وإتاحة الفرصة لهم  للمشاركة في المهرجانات والفاعليات الفنية. 

كما وجهت بعمل ورش تعليمية للأطفال في مجالات المسرح والموسيقى، والغناء، والفنون التشكيلية، والحرف اليدوية، وإنشاء مدرسة لتعليم فنون الأراجوز.

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أن قصر ثقافة "روض الفرج" سيكون ساحة للأبداع  ومركزاً للتنوير والثقيف، واكتشاف المواهب ودعم الموهوبين والمتميزين وخاصة من الأطفال ،حيث سيتم تخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع لأقامة نشاط متكامل لهم إلى جانب الأنشطة اليومية.

 

وقال الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن قصر ثقافة روض الفرج هو منارة للإبداع ومتنفس للمبدعين بما يتضمنه من نادى تكنولوجيا المعلومات،و قاعة لأنشطة المرأة، ومرسم للفنون التشكيلية، و قاعات المعارض والأنشطة بخلاف المكتبة عامة، و مكتبة الطفل.

مشيرا إلى أن المسرح سيستقبل العروض المسرحية وعروض سينما الشعب ، كما تم استحداث مسرح مفتوح يتسع لحوالي 150 مقعداً سيتم استغلاله في عروض مسرح الطفل والعرائس وغيرها من الأنشطة الثقافية التي لطالما حلمنا بأن تصل لكل المصريين.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة قصر ثقافة روض الفرج الفنان هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما قيادات وزارة الثقافة ومحافظة القاهرة

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