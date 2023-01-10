فواتير الكهرباء تجبر متحف إيطالي على رفع سعر تذكرة الدخول..تفاصيل

أعلن متحف أوفيزي في فلورنسا، الثلاثاء، رفع سعر تذكرة الدخول إليه، لتغطية الارتفاع الذي تشهده فواتير التدفئة والكهرباء في إيطاليا.

وبين الأول من مارس و30 نوفمبر، وهي الفترة التي تُعد موسم الذروة، سيرتفع سعر تذكرة الدخول إلى متحف التماثيل واللوحات من 20 إلى 25 يورو.

ومن شأن هذا الإجراء، الذي "سيتكبد تكاليفه خصوصاً السياح الأجانب"، أن يساهم في "مواجهة الارتفاع في التكاليف بقطاعي الطاقة والبناء"، حسبما ذكرت إدارة المتحف في بيان.

من جانب آخر، أُقرت تذكرة منخفضة السعر (19 يورو) لمَن يرغب في زيارة المتحف في الفترة الصباحية قبل الساعة 9 إلا 5 دقائق.

ولم تشهد الأسعار الأخرى (للزيارات خارج موسم الذروة أو الاشتراكات) بالإضافة إلى تكلفة الدخول إلى أماكن أخرى تابعة لأوفيزي، أي تغييرات.

ترحيب

ورحّب وزير الثقافة الإيطالي بالقرار الذي وصفه بـ"العادل". وقال جينارو سانجوليانو، المعارض لدخول المتاحف مجاناً: "ينبغي أن نتّبع ما يُعتمد في أوروبا".

وأشار إلى أنّ "أي عائلة قادرة على إنفاق 10 إلى 20 ألف يورو لزيارة إيطاليا، لن تمانع في دفع 20 يورو لشراء تذكرة دخول إلى أحد متاحفها".

وعام 2022، سجلت إيطاليا تضخماً بنسبة 8,1%، في أعلى معدل تشهده منذ عام 1985، مصحوباً بارتفاع في أسعار الطاقة وصل إلى 50,9%.