في عيد ميلاده| صورة نادرة لزيزو من طفولته تثير السوشيال ميديا..شاهد

تلقى أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، عددا كبيرا من الرسائل بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت زوجة زيزو فيديو رومانسي لهما للاحتفال بعيد ميلاده، وظهر في الفيديو صورة نادرة من طفولة زيزو، وتفاعل عدد كبير من المتابعين ومحبي زيزو مع الصورة.

وساهم زيزو في تتويج الزمالك بالدوري الموسم الماضي وكان هداف الدوري.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري المصري، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر.