عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في عيد ميلاده| صورة نادرة لزيزو من طفولته تثير السوشيال ميديا..شاهد

أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو

تلقى أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، عددا كبيرا من الرسائل بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”. 

ونشرت زوجة زيزو فيديو رومانسي لهما للاحتفال بعيد ميلاده، وظهر في الفيديو صورة نادرة من طفولة زيزو، وتفاعل عدد كبير من المتابعين ومحبي زيزو مع الصورة. 

على طريقته الخاصة| شيكابالا يحتفل بعيد ميلاد زيزو

زيزو ينتظم في مران الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد بالدوري

وساهم زيزو في تتويج الزمالك بالدوري الموسم الماضي وكان هداف الدوري.
ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري المصري، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر.

أحمد سيد زيزو زيزو نادي الزمالك الزمالك عيد ميلاد زيزو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتروا بسرعة نزل 520 جنيهًا| تراجع تاريخي في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

معنديش مشكلة الجمهور يهاجمني عشانك| نص رسالة الخطيب لـ نجم الأهلي

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ 7 أشهر عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

اشتروا بسرعة.. هبوط في سعر الذهب اليوم الأربعاء 11-1-2023

بعد انتهاء عيد الميلاد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 11-1-2023

نجم الزمالك يُفجر مفاجأة مدوية بشأن عمر كمال عبد الواحد

680 جنيهًا تراجعًا.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 11-1-2023

غير مقبول.. بيان عاجل من بيراميدز ضد حكم مباراة فيوتشر

ترشيحاتنا

بعد وفاة 17 شخصا خلال 24 ساعة.. وزير الداخلية يحذر الجزائرين من القاتل الصامت| ما القصة؟

لبيعه إصدارات تعليمية دون تفويض.. صاحب مكتبة يواجه غرامة 500 جنيه

الشيخ الشعراوي زارني في المنام.. عميد بجامعة الأزهر يحكي رؤية مؤثرة لإمام الدعاة| تفاصيل

زيادة البعثات التعليمية المصرية للصومال وإنشاء مدرسة جديدة في مقديشيو

بايدن يتعرض لموقف محرج من زوجة الرئيس المكسيكي.. فيديو

تفاصيل نجاح عملية استئصال قنبلة خطيرة من جذع جندي بأوكرانيا.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة اختيار مي عمر من أجمل نساء العالم.. وتفوقها على ملكة جمال إسرائيل

عشبة سحرية تساعد في حمايتك من فقر الدم وأمراض القلب

تعرف على القائمة الكاملة لجوائز جولدن جلوب 2023 |فيديو وصور

أقوى من الفيتامينات لتعزيز مناعتك.. خلط قشور هذه الفاكهة الخارقة مع العسل

فيديو

جيمي لي كرتيس تلبي دعوة رابطة هوليوود للصحافة وتحضر حفل جولدن جلوب|شاهد

طلاب يتنمرون على عضو هيئة تدريس فجاء الرد صادما.. فيديو جراف

تزايد معدلات نمو الاقتصاد المصري.. توقعات مهمة من صندوق النقد الدولي.. شاهد

بيع رجول الفراخ بالمحلات.. اعرف حقيقة الصور المتداولة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ