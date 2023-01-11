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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في طريقه لـ20 مليون جنيه.. تعرف على إيرادات فيلم نبيل الجميل بعد أسبوعان من عرضه

افيش فيلم نبيل الجميل
افيش فيلم نبيل الجميل

نجح فيلم “نبيل الجميل أخصائى تجميل” للفنان محمد هنيدى فى تحقيق إيرادات بلغت قيمتها أمس  367,000 ألف جنيه.

وبذلك يكون الفيلم فد حقق ايرادات هذا الاسبوع بلغت 7,094,003 مليون جنيه ، لتكون اجمالي ايراداته بعد اسبوعين من عرضه 17,656,797 مليون جنيه.

“نبيل الجميل اخصائي تجميل” بطوله محمد هنيدى ونور و مادلين طبر احمد فواد سليم ورحمه احمد محمد سلام، ومحمود حافظ  حجاج عبد العظيم تأليف امين جمال محمد محرز إخراج خالد مرعي.

تدور أحداث الفيلم حول نبيل طبيب التجميل الناجح ،ومواقف كوميديه بينه وبين بطلات العمل نور  والفنانة مادلين طبر ورحمه احمد.

محمد هنيدى وفيلم نبيل الجميل 

ونشر الفنان محمد هنيدي فيديو بث مباشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف فيه عن بعض تفاصيل فيله الجديد “نبيل الجميل أخصائي تجميل ” كما يرد فيه على بعض تساؤلات الجمهور.

وقال محمد هنيدي: “أحببت كثيرا شخصية دكتور التجميل، والفيلم يحاول أن ينافش ضرورة إجراء عمليات تجميل ولكن من الداخل، والهدف الأول من العمل هو الضحك”.

وأوضح محمد هنيدي أن فيلم نبيل الجميل يعتمد على كوميديا الموقف، وجميع فريق العمل بذل قصارى جهده من أجل تقديم عمل جيد، ويرى أن العمل يقدم عدد من المواهب الجديدة.

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