حنان مطاوع ترتدي "ثلاث ذبابات".. قصة حقيقية للقلادة لن تتخيلها

ظهرت الفنانة حنان مطاوع مرتدية زي فرعوني، وشعر منسدل باللون الأسود، وأعين يزينها الكحل الأسود، لكن مع هذه الإطلالة المصرية القديمة ارتدت إكسسوارات ذهبية، واحدة منها لها قصة مذهلة.

ظهور حنان مطاوع بزي فرعوني

ارتدت الفنانة حنان مطاوع تاجا ذهبيا، على شكل طائر مجنح، بالإضافة إلى قلادات ذهبية اللون متعددة الأدوار.

وكانت واحدة منهم الأكثر ظهورا وطولا، يتدلى منها 3 أشكال معدنية لذباب، ولم يكن اختيارها صدفة، فالذباب له قصة تاريخية ترجع إلى عصور مصر القديمة.

وسام الذبابة الذهبية

يعد وسام الذبابة رمز للشجاعة والإصرار، لكن يعتبر البعض شكلها غريبا على عكس المتعارف عليه من الحيوانات أو الطيور التي ترمز للشجاعة.

حرص المصريون القدماء على تكريم الملوك والشجعان بوسام "الذبابة الذهبية" باعتباره أعلى وسام عسكري خلال عصور مصر القديمة.

ويرجع اختار رمز الذبابة لأنها تتحرك بسرعة لا يستطيع احد أن يضاهيها، بالإضافة إلى إصرارها بعدم مغادرة المكان إلا بعد تحقيق هدفها ومراوغتها المستمرة، وهي مهارة توجب توافرها في المصري القديم.

إياح حتب والثلاث ذبابات

حصلت الملكة إياح حتب على وسام الذبابة الذهبية، بعدما دفعت زوجها "سقنن رع" الثاني لمحاربة الهكسوس وبعد استشهاده قدمت ابنها "كا مس" المعروف باسم لقيادة جيش مصر ومات خلال المعركة وهو في العشرين من عمره.

لم تتوقف تضحياتها عند هذا الحد، إذ قدمت ابنها الثاني "أحمس" للاستمرار في المعركة والذي نجح أخيرا بمساعدة الملكة إياح حتب في تحرير مصر.

حنان مطاوع وعودة المسرح المدرسي

ويأتي ظهور الفنانة حنان مطاوع بالزي الفرعوني، ضمن مشاركتها في العرض المسرحي "تقدر" ضمن مبادرة عودة المسرح المدرسي.

وقدمت خلال العرض دور الملكة المصرية "إياح حتب"، التي ضحت بزوجها وكادت تضحي بابنيها من اجل تحرير مصر.