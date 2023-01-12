عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حنان مطاوع ترتدي "ثلاث ذبابات".. قصة حقيقية للقلادة لن تتخيلها

حنان مطاوع ترتدي
حنان مطاوع ترتدي قلادة الثلاث ذبابات أو الذبابة الذهبية

ظهرت الفنانة حنان مطاوع مرتدية زي فرعوني، وشعر منسدل باللون الأسود، وأعين يزينها الكحل الأسود، لكن مع هذه الإطلالة المصرية القديمة ارتدت إكسسوارات ذهبية، واحدة منها لها قصة مذهلة.

ظهور حنان مطاوع بزي فرعوني

ارتدت الفنانة حنان مطاوع تاجا ذهبيا، على شكل طائر مجنح، بالإضافة إلى قلادات ذهبية اللون متعددة الأدوار.

txt

آثار رائعة.. تعرف على قلادة توت عنخ آمون

txt

فرح الديباني تكشف سر ارتدائها قلادة فرعونية.. فيديو

وكانت واحدة منهم الأكثر ظهورا وطولا، يتدلى منها 3 أشكال معدنية لذباب، ولم يكن اختيارها صدفة، فالذباب له قصة تاريخية ترجع إلى عصور مصر القديمة.

وسام الذبابة الذهبية

يعد وسام الذبابة رمز للشجاعة والإصرار، لكن يعتبر البعض شكلها غريبا على عكس المتعارف عليه من الحيوانات أو الطيور التي ترمز للشجاعة.

حرص المصريون القدماء على تكريم الملوك والشجعان بوسام "الذبابة الذهبية" باعتباره أعلى وسام عسكري خلال عصور مصر القديمة.

ويرجع اختار رمز الذبابة لأنها تتحرك بسرعة لا يستطيع احد أن يضاهيها، بالإضافة إلى إصرارها بعدم مغادرة المكان إلا بعد تحقيق هدفها ومراوغتها المستمرة، وهي مهارة توجب توافرها في المصري القديم.

إياح حتب والثلاث ذبابات

حصلت الملكة إياح حتب على وسام الذبابة الذهبية، بعدما دفعت زوجها "سقنن رع" الثاني لمحاربة الهكسوس وبعد استشهاده قدمت ابنها "كا مس" المعروف باسم  لقيادة جيش مصر ومات خلال المعركة وهو في العشرين من عمره.

لم تتوقف تضحياتها عند هذا الحد، إذ قدمت ابنها الثاني "أحمس" للاستمرار في المعركة والذي نجح أخيرا بمساعدة الملكة إياح حتب في تحرير مصر.

حنان مطاوع وعودة المسرح المدرسي

ويأتي ظهور الفنانة حنان مطاوع بالزي الفرعوني، ضمن مشاركتها في العرض المسرحي "تقدر" ضمن مبادرة عودة المسرح المدرسي.

وقدمت خلال العرض دور الملكة المصرية "إياح حتب"، التي ضحت بزوجها وكادت تضحي بابنيها من اجل تحرير مصر.

حنان مطاوع قلادة الذبابة الذهبية قلادة الثلاث ذبابات مصر القديمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة؟ صور تكشف علامة أخبر عنها النبي

عشان تحافظ على قيمة فلوسك.. اِعرف شهادة أمان المصريين من بنك مصر

ضربة جزاء السبب | جماهير الزمالك تهاجم حكم مباراة الاتحاد السكندري

زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. اِعرف مرتبك هيبقى كام من بكره

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس 12-1-2023

بيان عاجل من مجلس القضاء الأعلى .. تفاصيل

مفاجأة بسعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

مفاجأة.. الأهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب منتخب إسبانيا

ترشيحاتنا

انخفاض في عيار 21 الآن|الذهب يتراجع بقوة بعد تخطيه 2000 جنيه أمس

صندوق النقد: معدلات النمو تصل لـ 4% وانخفاض التضخم لـ 7%

معوض: فيريرا يتحمل مسئولية تراجع مستوى الزمالك..والخسارة أمام الأهلي قد تُعجل برحيله

حنان مطاوع ترتدي "ثلاث ذبابات".. قصة حقيقية للقلادة لن تتخيلها

مكاسب هائلة في أسهم بورصة أمريكا .. تفاصيل

الأهلي يجهز مفاجأة للجماهير في كأس العالم للأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبراج سترتبط خلال 2023.. هل أنت منهم؟

بدون لحوم.. طريقة عمل فطيرة البطاطس بالخضار

بفستان جريء... ريا أبي راشد تثير الجدل بهذه الإطلالة | شاهد

بإطلالة ملفتة.. نيرمين الفقي تستعرض رشاقتها| شاهد

فيديو

بعد تبرعه بـ 3 ملايين جنيه.. ياسر جلال: واجبي تجاه وطني|خاص

مُفرج عنه حديثا.. مسجل خطر يفتح النار عشوائيا على خصومه القدامى في بورسعيد "فيديوجراف"

خلوا بالكم .. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق خلال ساعات | فيديو

روبي وسيلينا جوميز.. أبرز مشاهد وإطلالات النجوم في حفل جولدن جلوب "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ