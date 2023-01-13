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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء للمريض في ساعة استجابة يوم الجمعة

دعاء للمريض في ساعة
دعاء للمريض في ساعة استجابة يوم الجمعة

 دعاء للمريض في ساعة استجابة يوم الجمعة التي من أفضل الأوقات وعلى كل مسلم استغلالها في الإكثار من الدعاء حتى يرفع الله عن كل مريض مرضه ويشفيه ويعافيه بحق هذه الساعة المباركة، ودعاء للمريض في ساعة استجابة يوم الجمعة أمر مستحب وواجب والصلاة على النبي والإكثار من الاستغفار حتى يشفى الله المريض.. ولأهمية هذه الساعة المباركة نقدم لقرائنا الكرام أدعية للمريض في يوم الجمعة.

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دعاء للمريض في ساعة استجابة يوم الجمعة أَذْهِبِ البَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا،   اللهمَّ عافِني في بدني، اللهمَّ عافِني في سمعي، اللهمَّ عافِني في بصري  أعوذُ باللَّهِ السَّميعِ العَليمِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ مِن هَمزِهِ، ونَفخِهِ ونَفثِهِ، أَعُوذُ بكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِن كُلِّ شيطَانٍ وهَامَّةٍ، ومِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا، لكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وإنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ العَافِيَة، اللهم يا معافي المقسوم، يا مسعد المهموم، يا ناصر المظلوم، يا مثبت المكلوم يا ‏مجلي المهموم الحبيب شفاء تاما، اللهم ياسامع الدعاء يا ملبي النداء يامن تجيب المضطر إذا دعاك يا كاشف الغم اللهم انزل شفاءك و رحمتك وفرجك على كل مريض انك على كل شيء قدير.

دعاء يوم الجمعة للمريض

دعاء يوم الجمعة للمريض اللهم من ‏على كل مريض بالشفاء العاجل يا رب العلمين، يا ارحم الراحمين اللهم يا خالق المعجزات، يا رب المستحيلات، أنزل الصحة والعافية على كل مريض، فانت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك،  اللهم ربي ورب كل شيء أنت ثقتي في كل كرب،  اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلا غير اجلا وعافنا واعف عنا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تمن علي كل مريض بالشفاء العاجل، اللهم اشف كل مريض وانثر العافيه في جسده واسقه لذة الصحة واجعله سالم معافى لا ضرر فيه ربي اشفيه شفاء لا يغادر سقما ، رب وان عجز الأطباء فانت المقتدر وان وقفت حيلتي فأنت العظيم الشافي عليك توكلنا  اللهم أني أدعوك باسمك الأجل الأعز وأدعوك اللهم باسمك الأحد الصمد وأدعوك اللهم باسمك العظيم الوتر وأدعوك اللهم باسمك الكبير المتعال الذي ملاْ الأركان.. اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك.. واسألك بقدرتك التي قدرت بها علي جميع خلقك.. واسألك برحمتك التي وسعت كل شئ أن تشفي كل مريض.

 دعاء صباح الجمعة للمريض

دعاء صباح الجمعة للمريض اللهمَّ عافِني في بدني، اللهمَّ عافِني في سمعي، اللهمَّ عافِني في بصري ، اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأرْضِ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شيءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ كُلِّ شيءٍ أَنْتَ آخِذٌ بنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأوَّلُ فليسَ قَبْلَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فليسَ بَعْدَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فليسَ فَوْقَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فليسَ دُونَكَ شيءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ.

اللهم اهدِني فيمن هديتَ، وعافني فيمن عافيتَ، وتولَّني فيمن تولَّيتَ، وبارِكْ لي فيما أعطيتَ، وقِني شرَّ ما قضيتَ، إنك تَقضي ولا يُقضَى عليك، إنه لا يَذِلُّ من والَيتَ، تباركْتَ وتعالَيْتَ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي دِينِي الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتي فِيهَا معاشِي، وَأَصْلِحْ لي آخِرَتي الَّتي فِيهَا معادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لي في كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لي مِن كُلِّ شَرٍّ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتي وَجَهْلِي، وإسْرَافِي في أَمْرِي، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي جِدِّي وَهَزْلِي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذلكَ عِندِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وَما أَخَّرْتُ، وَما أَسْرَرْتُ وَما أَعْلَنْتُ، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ.

 

اللهم إني اسألك في يوم الجمعة أن تشفي كل مريض

اللهم إني اسألك في يوم الجمعة أن تشفي كل مريض أعوذُ بكلِماتِ اللهِ التامَّاتِ، الَّتي لا يُجاوِزُهُنَّ بَرٌّ ولا فاجرٌ، مِن شرِّ ما خلقَ، وذرأَ، وبرأَ، ومِن شرِّ ما ينزِلُ مِن السَّماءِ، ومِن شرِّ ما يعرُجُ فيها، ومِن شرِّ ما ذرأَ في الأرضِ وبرأَ، ومِن شرِّ ما يَخرجُ مِنها، ومِن شرِّ فِتَنِ اللَّيلِ والنَّهارِ، ومِن شرِّ كلِّ طارقٍ يطرُقُ، إلَّا طارقًا يطرقُ بِخَيرٍ، يا رَحمنُ ،   اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت ضر يعقوب أشفي كل مريض وامسح عنه كل الم اللهم انت أعلم بحالتها لا شفاء الا شفائك ولادواء الا دوائك وكان رسول ‏الله ‏صلى الله عليه وسلم، إذا أتي مريضًا أو أتي به إليه. قال عليه الصلاة ‏والسلام: ‏‏ أذهب البأس، رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا ‏يغادر ‏سقمًا ، اللهم اشفي زوجي شفاء لا يغادره سقما ولا تريني فيه مكروه يا ارحم الراحمين اللهم اشفيه وعافيه واجعل روحي فداء له، اللهم اجعلني من الصابرين اللهم اجعلني من الشاكرين.

 دعاء لزوجي المريض

دعاء لزوجي المريض يا رب اغرس في نبضات كل مريض راحه و في جسده عافيه لا تفارقه، اللهم اشفي زوجي ومرضى المسلمين شفاء ليس بعده سقما ابدا، يارب انه اغلى ما أملك يؤلمني المه ويبكيني تعبه ‏  اللهم ارفع عن زوجي البلاء والوباء، وافرح أولاده بشفائه يا رب العالمين. ‏ اللهم يا ربنا يا كريم يا شافي يا معافى اشفي يا رب لي زوجي، وارفع عنه الوباء ‏والبلاء، أنت أعلم بحالته، فلا شفاء إلا شفائك ولا دواء الٌا دوائك، اغرس يا ربي في ‏نبضات زوجي راحة وفي جسده عافية لا تفارقه، اللهم يا رب العالمين اشفي زوجي الحبيب عاجلا غير آجل فإنك يا ‏رب سميع الدعاء. 

 اشفي يا رب زوجي ‏واحفظه لي ولأولاده، وامسح عنه كل ألم، وأجره يا رب بتعبه، واكتب له عافية ‏تسري في بدنه، يارب، اشفي زوجي أني لا املك القدرة على ترتيب كلماتي ووصف أمنياتي، يارب بكل ما اؤتيت من صبر و ثبات وقوة، لا تحملني مالاطاقة لقلبي به ، اللهم أشفي زوجي جسدا عجز عن النوم من أمراضه وأوجاعه وأشرح صدورا لم تنم من ضيقها..وإرحم أمواتا إشتاقت لهم أرواحنا.

دعاء لزوجي بالشفاء  اللهم احفظ زوجي بحفظك يا رب، واشفه شفاء لا يغادر سقما، وارجع يا رب له ‏صحته وعافيته،  اللهم اشفي زوجي واغمره بالصحة والعافية، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم أنزل شفائك لمن أنهكه الوجع وأهلكه التعب، فلا يعلم بوجعهم سواك. يا الله، ‏واشف لي يا رب زوجي حبيبي فإنه غالي على قلبي اللهم اشف زوجي ولا تحرمه يا رب من نعمة العافية، وبارك له في صحته. 

 

دعاء في ساعة استجابة 

 أعوذُ باللَّهِ السَّميعِ العَليمِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ مِن هَمزِهِ، ونَفخِهِ ونَفثِهِ أَعوذُ بكلِماتِ اللهِ التامَّاتِ، الَّتي لا يُجاوِزُهُنَّ بَرٌّ ولا فاجرٌ، مِن شرِّ ما خلقَ، وذرأَ، وبرأَ، ومِن شرِّ ما ينزِلُ مِن السَّماءِ، ومِن شرِّ ما يعرُجُ فيها، ومِن شرِّ ما ذرأَ في الأرضِ وبرأَ، ومِن شرِّ ما يَخرجُ مِنها، ومِن شرِّ فِتَنِ اللَّيلِ والنَّهارِ، ومِن شرِّ كلِّ طارقٍ يطرُقُ، إلَّا طارقًا يطرقُ بِخَيرٍ، يا رَحمنُ اللهمَّ عافِني في سمعي، اللهمَّ عافِني في بصري ، اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأرْضِ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شيءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ كُلِّ شيءٍ أَنْتَ آخِذٌ بنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأوَّلُ فليسَ قَبْلَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فليسَ بَعْدَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فليسَ فَوْقَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فليسَ دُونَكَ شيءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ.

 

 

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