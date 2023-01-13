أوباما يصل الرياض استعدادا للانضمام للحزم السعودي

وصل يوسف أوباما لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الي السعودية صباح اليوم الجمعة، من أجل الانضمام الي فريقه الجديد الحزم السعودي.

وانتقل يوسف أوباما الي نادي الحزم السعودي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مع وجود بند الشراء.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك أعلن موافقته على إعارة أوباما لأحد الأندية السعودية مع خيار الشراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وخرج لاعب الوسط يوسف أوباما عن نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية للإعارة بعدما خرج من حسابات جوسفالدو فيريرا منذ بداية الموسم.

وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "وافقت على رحيل يوسف أوباما لأحد الأندية السعودية على سبيل الإعارة من أجل المشاركة واستعادة الثقة من جديد لأنه تأثر نفسيا بسبب الهجوم عليه".

ومن المنتظر أن يعلن نادي الحزم السعودي عن ضم يوسف أوباما لاعب الزمالك إعارة لمدة ستة أشهر خلال الساعات القليلة المقبلة.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مطالبة معاونيه بتجهيز تقرير فني عن فريق بيراميدز قبل المباراة المقبلة بين الفريقين في مسابقة كأس مصر للموسم الماضي.

ويرغب المدير الفني في دراسة الفريق المنافس وتحديد نقاط القوة والضعف بفريق بيراميدز قبل المباراة المقبلة بين الفريقين في كأس مصر.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي، والمقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وتعادل فريق الزمالك مع الاتحاد السكندري بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 26 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في حين رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 19 نقطة يحتل بهم المركز الخامس

أكد مصدر بنادي الزمالك على وجود تطورات جديدة بشأن الشكوى التي تقدم بها مسؤولو القلعة البيضاء ضد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية بشأن عدم سداد الغرامة الموقعة عليه لنادي الزمالك في الفترة الماضية.

وأضاف المصدر أن اللجنة التأديبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم ستجتمع يوم 2 فبراير لاصدار قرارها بشأن الشكوى الجديدة التي أرسلها الزمالك ضد اللاعب لعدم سداد قيمة الغرامة المستحقة للأبيض.

وشدد على أنه تم منح اللاعب مهلة 6 أيام لسداد المبلغ المستحق عليه أو الرد بوجود سبب منعه من تسديد الغرامة التي تم توقيعها عليه، ومن المقرر أن تصدر اللجنة التأديبية عقوبة انضباطية مضاعفة على كهربا في جلسة 2 فبراير المقبل.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم عاقبت اللاعب بتغريمه 2 مليون و400 ألف دولارإضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتبارًا من يونيو 2019، وذلك بسبب عدم قانونية انتقاله لفريق ديبورتيفو أفيش البرتغالي.