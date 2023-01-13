رابط استمارة الثانوية العامة 2023 .. بدء التسجيل الأحد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء فتح باب التسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم ل امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وذلك من يوم الأحد الموافق 2023/1/15 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2023/2/28.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتاح فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم ل امتحانات الثانوية العامة 2023 ، بعد استلام كل طالب للبريد الإلكترونى الموحد الخاص به من خلال منصة البريد الإلكتروني الموحد، وذلك من خلال رابط موقع البريد الإلكترونى:

https://office365.emis.gov.eg/

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال الموقع الإلكترونى:

https://moe-register.emis.gov.eg/

جدير بالذكر أنه من المقرر بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2023 يوم 10 يونيو القادم والتي من المقرر أن تستمر لمدة شهر كامل.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وعن أحدث التفاصيل التي تم إعلانها رسميا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023، تحدث الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، خلال الساعات الماضية عن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2033 بشكل إلكتروني بعيدًا عن العنصر البشري.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن الدرجة التي سيحصل عليها الطالب في امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون موزعة على الإجابة، أي أن كل جزء يجيب عنه الطالب مخصص له درجة.

وأضاف أنه سيتم عمل مسح ضوئي (scan) لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين، لضمان ثبات ودقة التصحيح.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه وفي حال وجود اختلاف في تصحيح أي من أوراق امتحانات الثانوية العامة 2023 بين المصححين الاثنين يصل لأكثر من نصف درجة، سوف تلجأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى مصحح ثالث يفصل بينهما.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة 2023 تمثل إحدى قضايا الأمن القومي، لذا حرصت الوزارة على مبدأ الشفافية وإطلاع الطلاب على مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام الكتاب المفتوح "open book"، وسيتسلم الطالب كتيب المفاهيم أسوة بالعام الماضي في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن أي جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف أو الأمانة سيتم إحالتها فورًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.

وفي الإطار ذاته، أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات صارمة لضمان نجاح منظومة الامتحانات بشكل كامل، بما في ذلك مكافحة الغش في اللجان.