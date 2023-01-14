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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اختيار توقيت وجبتك يساعدك في بدء إنقاص الوزن

الوزن
الوزن

قال الدكتور عثمان منصور هيكل أخصائي الباطنة أن اختيار توقيت وجبتك يمكن أن يساعد في بدء إنقاص الوزن، حيث تشير الأدلة إلى أن الوقت الذي تختاره لتناول الطعام، وحجم هذه الوجبات، يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على وزن صحي.

وأكد من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يعتقد العلماء أن أجسامنا لديها ساعة بيولوجية لتناول الطعام أيضًا تمامًا مثل إيقاع الساعة البيولوجية الذي يتحكم في نومنا،  والتلاعب بهذه الساعة من خلال تناول الطعام في وقت متأخر جدًا أو في أوقات غريبة يمكن أن يؤثر على نومنا وقدرتنا على الحفاظ على وزن صحي.

كان الباحثون قد جعلوا مجموعات من الناس يأكلون سعرات حرارية أكثر في وجبة الإفطار من العشاء، بينما تأكل المجموعة الأخرى في العشاء أكثر من وجبة الإفطار وانتهي الأمر بالمجموعة الأولى بفقدان المزيد من الوزن بينما ينتهي الأمر بالمجموعة الثانية باكتساب وزن زائد.

في الدراسات، يميل الأشخاص الذين يتناولون معظم السعرات الحرارية على العشاء أيضًا إلى تخطي وجبة الإفطار، والحصول على نوم أسوأ، وتناول المزيد من السعرات الحرارية بشكل عام، والسمنة.

وجدت دراسة صغيرة نُشرت مؤخرا أن الأشخاص الذين تناولوا فطورًا أكبر لم يشعروا بالجوع مثل الأشخاص الذين تناولوا المزيد من السعرات الحرارية على العشاء.

متى بالضبط يجب أن تتوقف عن الأكل في الليل؟

لا يمكن للعلماء الاتفاق على وقت محدد، ولكن يبدو أن هناك إجماعًا في غضون ثلاث ساعات قبل النوم لذلك إذا ذهبت إلى الفراش في الساعة 11 مساءً، فلا تأكل بعد الساعة 8 مساءً.

قد يساعد التخلص من الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل بعد ذلك الوقت في تخفيف أعراض الحموضة أيضًا.

إذا كنت لا تزال تشعر بآلام الجوع التي لا يمكن السيطرة عليها في وقت متأخر من الليل

جرب تناول المزيد من السعرات الحرارية في وقت مبكر من اليوم ، على الأقل 30 جرامًا من البروتين لكل وجبة ، أو ست وجبات أصغر بدلاً من ثلاث وجبات ضخمة تم ربط كل هذه الأشياء بفقدان الوزن.

الدراسات دراسة انقاص الوزن المجموعة الثانية السعرات الحرارية فقدان الوزن السيطرة علي الدكتور ​​​​​​​health

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اختيار توقيت وجبتك يساعدك في بدء إنقاص الوزن

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