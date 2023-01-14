التراث في أبهي صورة.. أطفال يزلزلون السوشيال ميديا برقص صعيدي احترافي.. شاهد

على أنغام الموال الصعيدي، هزت مقاطع فيديو لأطفال صغار السوشيال ميديا حيث ظهروا فيها يرقصون “صعيدي بالعصا وبأيديهم” باحترافية مناسبة مع عمرهم الصغير مرتديين “الجلابية البلدي والشال الفلاحي”.

انتشرت مقاطع فيديوهات الأطفال الصغار من حساب يدعي “روماني” عبر تطبيق “تيك توك” إلى باقي تطبيقات التواصل الاجتماعي كـ “فيسبوك” محققة ملايين المشاهدات.

وكان من أبرز التعليقات على مقاطع فيديوهات الأطفال الصغار: “الله يحميك من العين”، “برافو عليك”، “التراث في أبهي صورة”، “ما هذا الجمال!”.

رقص هستيري لـ سائحة بالأقصر

وفي أواخر نوفمبر 2022، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فيديو لوصلة رقص بين مصري وإحدى السائحات الأجانب في الأقصر على أنغام أغنية “مافيا” للفنان محمد رمضان .

وظهر في الفيديو أحد المصريين وهو يرقص مع السائحة بأحد شوارع محافظة الأقصر وسط تفاعل عدد كبير من الأجانب.

ويذكر أن أغنيه مافيا تخطت حاجز الـ 241 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب منذ طرحها من ثلاث سنوات.