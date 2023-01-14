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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

التراث في أبهي صورة.. أطفال يزلزلون السوشيال ميديا برقص صعيدي احترافي.. شاهد

شاهد.. أطفال يهزون
شاهد.. أطفال يهزون السوشيال ميديا برقصهم الصعيدي الاحترافي

على أنغام الموال الصعيدي، هزت مقاطع فيديو لأطفال صغار السوشيال ميديا حيث ظهروا فيها يرقصون “صعيدي بالعصا وبأيديهم” باحترافية مناسبة مع عمرهم الصغير مرتديين “الجلابية البلدي والشال الفلاحي”. 

انتشرت مقاطع فيديوهات الأطفال الصغار من حساب يدعي “روماني” عبر تطبيق “تيك توك” إلى باقي تطبيقات التواصل الاجتماعي كـ “فيسبوك” محققة ملايين المشاهدات. 

وكان من أبرز التعليقات على مقاطع فيديوهات الأطفال الصغار: “الله يحميك من العين”، “برافو عليك”، “التراث في أبهي صورة”، “ما هذا الجمال!”.

@romany424 #الغالي فضلاً وليس أمراً لايك واكسبلور ##🥰🥰 ♬ الصوت الأصلي - ابو مهره 💔 ملك الموال مكرم
@romany424 #اسيوط_سوهاج_قنا_الاقصر_اسوان_المنيا #لبنان_مصر_الخليج_سوريا ♬ الصوت الأصلي - محمدالراجحي
@romany424 #اسيوط_سوهاج_قنا_الاقصر_اسوان_المنيا #لبنان_مصر_الخليج_سوريا #🥰🥰 ♬ الصوت الأصلي - ابو مهره 💔 ملك الموال مكرم

رقص هستيري لـ سائحة بالأقصر

وفي أواخر نوفمبر 2022، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فيديو لوصلة رقص بين مصري وإحدى السائحات الأجانب في الأقصر على أنغام أغنية “مافيا” للفنان محمد رمضان

وظهر في الفيديو أحد المصريين وهو يرقص مع السائحة بأحد شوارع محافظة الأقصر وسط تفاعل عدد كبير من الأجانب.

ويذكر أن أغنيه مافيا تخطت حاجز الـ 241 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب منذ طرحها من ثلاث سنوات.

الرقص الصعيدي أطفال الموال الصعيدي الجلابية البلدي الفلاحي الشال الفلاحي

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