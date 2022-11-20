محمد رمضان يحصد جائزة فيلم فير من الهند.. شاهد

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره فيديو جديدا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر محمد رمضان في الفيديو وهو يتسلم جائزة من الهند، وعلق: "جائزة من بلد جميل الهند، شكرا للشعب الهندي الرائع، شكرا “لفيلم فير”.

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أغنية لو ناسين والتى يقدمها كل من محمد رمضان وشاهيناز فى أول تعاون بينهما.

الأغنية من كلمات إبراهيم الجندي وإسلام شندي وألحان شريف عبادة ومن توزيع إيهاب.

ونشر محمد رمضان فيديو له، وتحدث فيه قائلًا: “كنت في قاعدة وبقول إن ربنا بيحب الإنسان الطماع ما دام الطمع في ربنا مش في بشر، ورد حد قالي طمعك دا محدش هيسمحلك بيه ولو كبرت هيحاولوا يقصوا جناحاتك”.