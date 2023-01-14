اشرب المياه قبل الخروج من البيت.. استشاري بكتيريا تحذر

أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية، أنه خلال الفترة الحالية هناك انخفاض فى درجات الحرارة، ويصاحب ذلك انتشار لـ البكتيريا والفيروسات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”من أول وجديد” المذاع على قناة ”الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن أى شخص قبل النزول من البيت أو دخول البيت عليه تناول كوب ماء، معلقة: "عشان الجسم يكون مستعد لـ الحالة الجديدة سواء كان قادم من برد لـ ساخن أو خارج من ساخن لـ جو برد".

ولفتت إلى أن تناول الخضروات فى هذه الفترة من الأشياء المهمة، موضحة أن تناول البقدونس من الأشياء الغاية فى الاهتمام، قائلة: "البقدونس صيدلية متنقلة".

وأشارت إلى أن تناول المياه فى فصل الشتاء بصورة مستمرة أمر مطلوب، لآن البعض لا يتناول مياه فى الشتاء وهذا أمر خطير.