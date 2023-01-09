الحنظل..ثمار يقلل الوزن ويحارب السرطان ويعزز المناعة..تعرف على فوائده

الحنظل او البطيخ المر يتميز بأنه شديد المرارة، ولونه أخضر مخطّط باللون الأبيض المائل إلى الأصفر، وله عدة أسماء منه الحنظل العلقم، والرقى البري ، ويحتوي على ثمار تشبه نبتة الخيار، ويستخدم الحنظل كمادة علاجية في الطب التقليدي، وفي بعض أصناف الأطعمة.، كما أن له فوائد عديدة على جسم الإنسان، وأهمها التخلص من نوبات الإمساك فهو يقلل من الوزن ويحارب السرطان ويحسن مستوي السكر في الدم، ويعزز المناعة .

ويستخدم الحنظل ، في محاربة خلايا السرطان، وذلك لاحتوائه على مواد مختلفة تستخدم لمعالجة هذه الأمراض.. حيث يحتوي نبات الحنظل على مضادات الأكسدة، بالتالي فإنّ لديه خصائص مضادة للالتهاب والسرطان وتعزيز المناعة ومضادةٌ للبكتيريا أيضًا.

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات الطبية ، ان بعض الدراسات وجدت أن الحنظل يحتوي على مركباتٍ لها تأثير مشابه لتأثير الإنسولين، ويُعد الإنسولين من الهرمونات الرئيسّة المتحكمة في نسبة السكر في الدم

قد يساعد في محاربة مرض السكري والتقليل من السمنة وتعزيز المناعة.. حيث يستخدم في التقليل من مخاطر مرض السكري ، كما أشارت بعض الدراسات لذلك، فقد وجد أنّ هذه النبتة قد حسّنت من مستوى السكر في الدم .. حيث يستخدم الحنظل في منع الخلايا من مقاومة الأنسولين، كما يمنع ارتفاع مستوى السكر، بالتالي يُمكن القول أنّه يساعد في مقاومة مرض السكّري.



حرق الدهون

كما يساهم الحنظل في تقليل الوزن إنّ إضافة الحنظل للنظام الغذائي يساهم في تخفيف الوزن، حيث يحتوي كوب من الحنظل على 2 جرام من بعض الألياف الغذائيّة، إضافةً لاحتوائه على نسبةٍ منخفضةٍ من السعرات الحراريّة، وتعمل الألياف الموجودة في الحنظل على تقليل الشهية والجوع، حيث تبقى لمدة طويلة في الجهاز الهضمي.

كما أظهرت بعض الدراسات أنّ للحنظل تأثير مفيد في فقدان الوزن وحرق الدهون، ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ الدراسات قد بُنيت على جرع عالية من مكملات الحنظل.

وقال ، أن ارتفاع مستوى الكوليسترول في الجسم يعد من المؤشرات الخطيرة الّتي تعمل على زيادة المخاطر المرتبطة بأمراض القلب، حيث إنّ ارتفاع مستوى الكوليسترول قد يؤدي إلى تراكمه في الشرايين، وقد أوجدت بعض الدراسات أن الحنظل يعمل على التقليل من مستويات الكوليسترول في الدم، حيث انخفضت مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار بشكلٍ عام.

كما يستخدم مغلي الحنظل ايضا لعلاج اضطرابات الحيض، حيث أنه يعمل على تنظيم مستوى الهرمونات . ، ويتم خلط مسحوق نبات الحنظل مع زيت اللوز، و يستخدم لعلاج المشاكل الجلدية الناتجه عن البكتيريا، أو الطفح الجلدي .

وهو نافع لأوجاع العصب والمفاصل وعرق النسا والنقرس البارد جداً‏.‏

زيت الحنظل

يمكن استخدام الزيت الذي يتم الحصول عليه من البذور في إنتاج الصابون، كما أن الأحماض الدهنية الناتجة منه تستخدم في صناعة المواد الطاردة للبعوض.

كما يستخدم زيت الحنظل مع الخل في علاج آلام الأسنان عن طريق المضمضة.واستخدام بخور جذور الحنظل كذلك في تخفيف آلام الأسنان .

كذلك يستفاد من زيوت الحنظل في العديد من المنتجات التجميلية التي تفيد البشرة و الشعر .

يستخدم نبات الحنظل أيضاً في صناعة العديد من المنتجات الكيميائيه من أبرزها المبيدات الحشرية .

يتم تجفيف أوراق نبات الحنظل في الشمس أو الأفران، ثم يتم طحنها، و تدخل في صناعة النفط .