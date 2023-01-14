الأرصاد تحذر: منخفض جوي وأمطار رعدية بهذه المناطق

كشفت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، مؤكدة،:"مصر تشهد حالة من التقلبات الجوية منذ 3 أيام من خلال منخفض جوي".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" العديد من المحافظات تعرضت لأمطار ما بين متوسطة وغزيرة، وأكثر المحافظات التي تأثرت بالأمطار هي مطروح وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية.

وأشارت إلي أن القاهرة الكبرى فجر اليوم شهدت أمطارا خفيفة في مناطق متفرقة، بينما بداية من يوم الأحد سنشهد أمطارا خفيفة على الإسكندرية وبعض محافظات الوجه البحرى، بينما مساء الأحد سنتعرض لمنخفض جوى وسنشهد أمطار متوسطة وغزيرة ورعدية ما بين السلوم ومطروح .

