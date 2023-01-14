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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جريني وجميلة في برج خليفة والسبب شاروخان

الجريني مع شاروخان
الجريني مع شاروخان

أمام برج خليفة وبحضور جماهيري كبير قدم الثنائي عبد الفتاح الجريني وزوجته جميلة البداوي أحدث أغانيهما باللغة الهندية والعربية  jhoome jo pathaan ضمن استعراض غنائي راقص شارك فيه عدد من الراقصين الهنود وهي الأغنية الدعاية لأحدث أفلام شاروخان pathaan والمقرر عرضه بالسينمات 25 يناير الحالي.

ومن المفترض أن تشاركه البطولة ديبيكا بادوكون وجون ابراهام ، وقد قام شاروخان بتقديم الثنائي الذي وصفهم بانهم الأفضل بالنسبة له وسعيد بصداقتهم كما بارك لهم زواجهما، وسعيد بالتعاون معهم مرة أخري، كما شارك خان معهم الغناء بالعربية، بالإضافة لتقديمه رقصة جديدة وتحدى فيها الجريني بأن يقدمها مرة أخرى.

وتعتبر هذه الأغنية هي الثالثة بين جريني وشاروخان بعد نجاحهما سوياً في jabra fan وظالمة التي شاركت فيها جميلة أيضا، وهي من كلمات جلال الحمداوي باللغة العربية، و kumaar  بالهندي ومن توزيع  vishal and sheykhar وهندسة صوت محمد عصمت ،وبنهاية الشو الغنائي تم عرض البرومو الإعلاني لفيلم شاروخان الجديد علي برج خليفة .

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