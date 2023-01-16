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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بضفيرتين.. أسماء جلال بإطلالة رقيقة عبر السوشيال ميديا

أسماء جلال
أسماء جلال

نشرت الفنانة أسماء جلال، صورة جديد من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت أسماء جلال عبر خاصية “الاستوري”، في صورة سيلفي لها، مرتدية جاكيت باللون الأخضر، مع تسريحة شعر ضفيرتين، دون أن تضع مكياج علي وجهها. 

بالكاجوال .. إطلالة جذابة لـ أسماء جلال عبر انستجرام

بإطلالة ساحرة.. أسماء جلال تتألق في أحدث ظهور

وحلت الفنانة أسماء جلال ضيفة في الأحداث الأخيرة من مسلسل “الغرفة 207”، ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا أسم الفنانة “أسماء جلال” عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك للإشادة بدورها في مسلسل “الغرفة 207”.

وتصدر اسم الفنانة “أسماء جلال” قائمة الأكثر تداولًا عبر"تويتر"، وجاءت تعليقات رواد السوشيال ميديا علي دور أسماء جلال في الأحداث الأخيرة من مسلسل “الغرفة 207”.

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