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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

2700 جنيه ..القوى العاملة تتابع تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

صدى البلد

أرسلت وزارة القوى العاملة  اليوم الاثنين،كتاباً دورياً لمديريات القوى العاملة بالمحافظات،بشأن متابعة  تطبيق قرار الحد الادنى للأجور فى منشآت القطاع الخاص،والذى يتعين من خلاله على جميع المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،الالتزام بقرار وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رقم (103) لسنة 2022 وتنفيذه بحيث يصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار ـ  قبل الاستقطاعات - لا يقل عن 2700 جنيها شهريا ، وفي حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12  لسنة 2003 ..

وأعلنت" الوزارة "فى بيان لها اليوم الإثنين ،عن أن إصدار هذا الكتاب الدورى،يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة،و قرارات المجلس القومي للأجور المنعقد بتاريخ ٢٨ ديسمبر 2022 الماضي،بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، و زيادة الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية السنوية ،وقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس رقم (103) لسنة 2022  والذي نص في مادته الأولى " على أنه يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2700 جنيها وذلك اعتبارا من1-1-2023،محسوبا على أساس الاجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل".

وكان المجلس القومي للأجور، في اجتماعه يوم 28-12-2022،برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،وبحضور جميع الأطراف المعنية ، قد أقر زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتي تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات،بحد أدنى ١٠٠ جنيه بدلا من 70 جنيها..ووقتها أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على أن الحوار الاجتماعي الجاد الذي دار بين أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال في هذا اللقاء  أسفر عن هذه الزيادات، موضحا أن الزيادة في الحد الأدنى  للأجور ستكون على جميع المنشآت بلا استثناءات ،مطمئنا جميع الأطراف بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من الحوار من أجل المزيد من المكتسبات لجميع الأطراف،وان الهدف هو الحفاظ على حقوق العمالة ،وفي نفس الوقت استقرار مواقع العمل والإنتاج، وأن الحكومة من مصلحتها تعزيز علاقات العمل بين كافة الأطراف من أجل زيادة الإنتاج لمواجهة كافة التحديات الراهنة..

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