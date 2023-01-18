لمحدودي الدخل .. أرخص هواتف نوكيا في السوق المصرية

يبحث الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية عن هاتف يتمتع بمواصفات جيدة مع سعر رخيص يناسب الشباب ومحدودي الدخل، ويعد هاتف Nokia C10 من أفضل الهواتف الذكية الرخيصة التي توفر إمكانات رائعة في الأداء والبطارية مقارنة بالسعر .

ويبدأ سعر هاتف نوكيا Nokia C10 من حوالي ألفين و800 جنيه مصري وذلك لأصغر نسخة، ويجب العلم بأن السعر يختلف من متجر لآخر .

وجاء هاتف نوكيا Nokia C10 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD ، بقياس 6.5 بوصة، وبدقة 720 بكسل، وجودة +HD ، وحماية من نوع Panda Glass ، وألوان الرمادي ، والبنفسج الفاتح.

ويقدم هاتف نوكيا Nokia C10 كاميرا خلفية أحادية دقة 5 ميجا بيكسل، وفتحة عدسة f/2.2 ، وتقنية HDR ، وفلاش LED في الخلف، مع دعم تسجيل الفيديو بجودة 720 بيكسل، وكاميرا أمامية لتصوير السيلفي دقة 5 ميجا بيكسل، وفتحة عدسة f/2.2 .

ويعمل هاتف نوكيا Nokia C10 بمعالج من نوع Unisoc SC7331e Quad Core رباعي النواة، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 1 و 2 جيجابايت، و 16 و 32 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية، مع نظام التشغيل آندرويد 11 المخففة .

ويحتوي هاتف نوكيا Nokia C10 على بطارية سعة 3000 ميللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن بقوة 5 واط، يتم شحنها عبر منفذ USB-C، مع شريحتي اتصال، وبلوتوث 4.2، وواي فاي 802.11 b/g/n .