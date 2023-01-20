عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كسرت حاجز المليون.. أسعار بيجو 3008 موديل 2023

بيجو 3008 موديل 2023
بيجو 3008 موديل 2023

ارتفعت القائمة السعرية الخاصة بإصدارات شركة بيجو المطروحة داخل السوق المصري بعد طرح موديلات 2023، ومنها النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام 3008 التي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، حيث تقدم السيارة محليًا عبر 4 فئات من التجهيزات، مع قيمة سعرية تتخطى حاجز المليون جنيه.

زيادة 154 ألف جنيه.. سعر أرخص سيارة من بيجو موديل 2023

بقدرات هجينة ومواصفات عصرية.. سعر بيجو 408 موديل 2023 | صور

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أسعار السيارة بيجو 3008 بعد طرح موديلات 2023 في السوق المصري

بيجو 3008 موديل 2023

الأسعار الرسمية للسيارة بيجو 3008 موديل 2023 

 

الفئة الأولى بيجو 3008 موديل 2023 بقيمة قدرها 1,029,990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 3008 موديل 2023 بقيمة قدرها 1,129,990 جنيه.

الفئة الثالثة بيجو 3008 موديل 2023 بقيمة قدرها 1,249,990 جنيه.

الفئة الرابعة بيجو 3008 موديل 2023 بقيمة قدرها 1,259,990 جنيه.

بيجو 3008 موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة بيجو 3008 موديل 2023 

 

حصلت السيارة بيجو 3008 موديل 2023 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يتمكن من انتاج عزم دوران 240 نيوتن/متر، وقوة اجمالية قدرها 165 حصانا، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 6 نقلات، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

بيجو 3008 موديل 2023

ويقدر استهلاك السيارة بيجو 3008 موديل 2023 من الوقود نحو 6 لترات عندما تقطع السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، ومن خلال التجهيزات الفنية الخاصة بالسيارة فيمكنها أن تستغرق مدة زمنية قدرها 8.9 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة الاستعداد 0.

بيجو 3008 موديل 2023
بيجو تقنية الفيديو بيجو 3008 دعاء صلاة الاستخارة بيجو 3008 موديل 2023 الأسعار الرسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. الحرارة تسجل صفر لأول مرة بمصر والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

حشيش مش منشطات| تفاصيل جديدة بشأن ثنائي الزمالك جمعة وفتوح

تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بسعر الذهب بعد هبوطه 210 جنيهات

مشكلة الدولار انتهت|مفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بعد كلمة الرئيس السيسي

محمود علاء ضمن الصفقة |مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن انضمام مروان عطية للأهلي

قبل مواجهة الأهلي | أزمة كبري في الزمالك بسبب فتوح .. تفاصيل

من غير ما يدفع جنيه..مهيب عبد الهادي يحرج نجم الزمالك بسبب كهربا

قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن فتوح وعبد الله جمعة

موضوعات متعلقة

زيادة 154 ألف جنيه.. سعر أرخص سيارة من بيجو موديل 2023

قصة نجاح شركة تاتا واستخواذ جديد يطول "فورد" .. تفاصيل

34 الف جنيه .. زيادة أسعار شيري تيجو 3 موديل 2023

بورصة السيارات| تصل لـ 80 ألف جنيه .. زيادة أسعار ميتسوبيشي إكليبس كروس

للمرة الثالثة في 15يوما..زيادة 40 ألف جنيه لأسعار شيري تيجو 7 برو

ترتفع 40 ألف جنيه .. أسعار ام جي ZS في مصر بعد الزيادة

للمرة الثانية في يناير .. زيادة تصل إلى 45 ألف جنيه في سعر MG 5 الجديدة |صور

5 سيارات مستعملة بسعر يبدأ من 25 ألف جنيه.. صور

ترشيحاتنا

بملامح مختلفة .. غادة عبد الرازق تصدم متابعيها| شاهد

تعرف على أداء أسهم أسواق الخليج اليوم الجمعة

مشكلة الدولار انتهت|مفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بعد كلمة الرئيس السيسي

سعره أقل وحجمه أكبر .. شعبة المخابز تزف بشرى سارة حول رغيف العيش

رئيس المجلس الأوروبي: من الصعب فرض عقوبات جديدة على روسيا

مواعيد مباريات الجمعة 20 - 1 - 2023 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديل المضاد الحيوي.. علاج منزلي يقضي على البرد والسعال فورا

هتبقى مليونير.. معلقة بكل مطبخ مصري بـ٢٠٠ ألف جنيه

بطريقة المحلات .. تعرف على أسرار كفتة الحاتي

سريع المفعول ومجرب .. رجيم الأعشاب الحارقة لنسف الكرش

فيديو

انهيار غير مسبوق لـ الليرة اللبنانية أمام الدولار.. تفاصيل/ فيديو جراف

التموين تعلن عن فرص عمل.. الشروط وطرق التقديم..فيديو

قرار عاجل من التعليم يخص جميع المدارس على مستوى الجمهورية

تطورات قضية وائل الإبراشي وقرار عاجل في طعن أسرته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ