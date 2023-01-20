كسرت حاجز المليون.. أسعار بيجو 3008 موديل 2023

ارتفعت القائمة السعرية الخاصة بإصدارات شركة بيجو المطروحة داخل السوق المصري بعد طرح موديلات 2023، ومنها النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام 3008 التي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، حيث تقدم السيارة محليًا عبر 4 فئات من التجهيزات، مع قيمة سعرية تتخطى حاجز المليون جنيه.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أسعار السيارة بيجو 3008 بعد طرح موديلات 2023 في السوق المصري

بيجو 3008 موديل 2023

الأسعار الرسمية للسيارة بيجو 3008 موديل 2023

الفئة الأولى بيجو 3008 موديل 2023 بقيمة قدرها 1,029,990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 3008 موديل 2023 بقيمة قدرها 1,129,990 جنيه.

الفئة الثالثة بيجو 3008 موديل 2023 بقيمة قدرها 1,249,990 جنيه.

الفئة الرابعة بيجو 3008 موديل 2023 بقيمة قدرها 1,259,990 جنيه.

بيجو 3008 موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة بيجو 3008 موديل 2023

حصلت السيارة بيجو 3008 موديل 2023 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يتمكن من انتاج عزم دوران 240 نيوتن/متر، وقوة اجمالية قدرها 165 حصانا، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 6 نقلات، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

بيجو 3008 موديل 2023

ويقدر استهلاك السيارة بيجو 3008 موديل 2023 من الوقود نحو 6 لترات عندما تقطع السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، ومن خلال التجهيزات الفنية الخاصة بالسيارة فيمكنها أن تستغرق مدة زمنية قدرها 8.9 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة الاستعداد 0.