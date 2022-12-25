تقترب من المليون جنيه.. سعر بيجو 508 موديل 2022| صور

تعزز شركة بيجو الفرنسية من تواجدها داخل السوق المصري، عبر مجموعة من الطرازات المنوعة، ومنها النسخة 508 موديل 2022 والتي تنتمي لفئة السيدان، حيث تقدم محليًا عبر باقة من التجهيزات مع سعر يبدأ من 699 ألف جنيه.

وفي إطار هذا الموضوع، يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري قائمة بأسعار السيارة بيجو 508 موديل 2022 إلى جانب أبرز المواصفات الفنية للسيارة.

بيجو 508 موديل 2022

تأتي السيارة بيجو 508 موديل 2022 بالعديد من التجهيزات ومنها، مقود حركة متعدد الوظائف، وشاشة تتوسط قمرة القيادة تدعم التطبيقات الحديثة، ومكيف هواء، مع نظام صوتي ترفيهي، وقمرة قيادة ذات لمسات عصرية.

بيجو 508 موديل 2022

وتضم السيارة بيجو 508 موديل 2022 مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للمكابح، مع منظومة الوسائد الهوائية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا لسهولة التحكم والاصطفاف، بالإضافة إلى خاصية التوزان الالكتروني، ومتابعة ضغط الاطارات.

بيجو 508 موديل 2022

وتستغرق السيارة بيجو 508 موديل 2022 مدة زمنية تقدر بـ 8.7 ثانية للوصول من نقطة السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، حيث تضم محرك رباعي الاسطوانات تيربو 1600 سي سي، بقوة 165 حصانا، و240 نيوين/متر من عزم الدوران.

بيجو 508 موديل 2022

كما تعتمد السيارة بيجو 508 موديل 2022 على محرك أعلى تجهيزًا سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 215 حصانا، وعزم دوران 300 نيوتن/متر، متصل ناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيكية، مع سرعة قصوى تصل إلى 220 كم/ساعة.

أسعار السيارة بيجو 508 موديل 2022 في السوق المصري

الفئة الأولى ACTIVE PACK موديل 2022 بقيمة قدرها 699,990 جنيه.

الفئة الثانية ALLURE PACK موديل 2022 بقيمة قدرها 763,990 جنيه.

الفئة الثالثة GT LINE موديل 2022 بقيمة قدرها 819,990 جنيه.

الفئة الرابعة GT LINE RED INTERIOR موديل 2022 بقيمة قدرها 825,990 جنيه.

الفئة الخامسة GT MAX موديل 2022 بقيمة قدرها 914,990 جنيه.

الفئة السادسة GT MAX RED INTERIOR موديل 2022 بقيمة قدرها 919,990 جنيه.