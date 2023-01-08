تبدأ من 335 ألف جنيه .. سعر بيجو 301 في مصر |صور

على الرغم من تنوع اصدارات شركة بيجو الفرنسية داخل السوق المصري، مازالت السيارة 301 تتصدر قائمة الارخص سعرًا بين جميع الموديلات المطروحة، حيث تعد واحدة من ابرز السيارات المقدمة محليًا والتي تنتمي إلى فئة السيدان.

وطرحت السيارة بيجو 301 من خلال فئتين من التجهيزات الاولى ACTIVE موديل 2022 بقيمة سعرية قدرها 335.990 جنيه، و 365.990 جنيه للفئة الثانية كاملة التجهيزات ALLURE موديل 2022.

سيارة بيجو 301

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع صدى البلد الاخبار مواصفات السيارة بيجو 301 في السوق المصري

حصلت السيارة بيجو 301 على العددي من التجهيزات ومنها، مكيف هواء، سنتر لوك، عجلة قيادة باور، حساسات ركن خلفية لسهولة عملية الاصطفاف، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، ومثبت سرعة، و 4 زجاج كهربائي.

وتتمتع السيارة بامكانية طي المقاعد الخلفية مع سعة تخزين تقدر بـ 506 لتر، بالاضافة إلى حزمة من وسائد الحماية ابرزها منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ومكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج EBD الذي يعمل على التظيم الالكتروني لقوة المكابح.

سيارة بيجو 301

وتستطيع السيارة بيجو 301 أن تستغرق مدة زمنية قدرها 12.1 ثانية للانطلاق إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0، حيث دعمت بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء بتقنية الدفع الامامي مكون من 6 نقلات.

وتعمل السيارة بيجو 301 بسواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى قوة اجمالية قدرها 115 حصانا، إلى جانب معدل استهلاك للوقود يقدر بـ 6.6 لتر لكل 100 كم.

سيارة بيجو 301

سيارة بيجو 301

سيارة بيجو 301