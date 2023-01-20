مصر عادت.. إنشاء أكبر مصانع الشرق الأوسط والعالم للسيارات والغزل والكابلات

منذ تولي الرئيس السيسي، المسؤولية في عام 2014، وهو يسعى لتحول مصر لمركز عالمي للتصنيع، بعد سنوات من إهمال هذا القطاع الهام، لتعود الروح إليه مرة أخرى، فيوميا نرى كيف تعقد الدولة المصرية العديد من الاتفاقيات وعقود الشراكات مع كبرى الشركات العالمية في المجالات المختلفة لإعادة التصنيع المحلي، وعدم الاعتماد على الاستيراد، ليغزو شعار "صنع في مصر"، جميع الأسواق العالمية، وينافس بقوة نظرا لجودة المنتج المصري المشهود لها.

في هذا الإطار، تسعى مصر لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج، عبر إنشاء أكبر مصنع في العالم، وأيضا البدء في تصنيع السيارات واستضافة مصانع كبرى الشركات العالمية مثل بي إم دبليو الألمانية وبيجو الفرنسية، ونيسان اليابانية، وكذلك البدء في تصنيع الهواتف عبر استضافة مصانع سامسونج في بني سويف، وغيرها من الشركات المصنعة للهواتف الذكية، حتى تكتفي مصر من التصنيع وتصدر إلى دول القارة السمراء.

في هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن الطفرات التي حققتها مصر في الصناعة خلال الأعوام القليلة الماضية.

مصنع بيراميدز لإنتاج الإطارات

مصنع بيراميدز لإنتاج إطارات سيارات النقل، بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وهو الأول من نوعه في مصر، ويقام على مساحة 75 ألف متر مربع، باستثمارات أكثر من 3 مليارات جنيه، لتوفير حوالي 5000 فرصة عمل، مع اكتمال مراحله وتدريب العاملين به على يد خبراء من ألمانيا فيما وصل العمل فيه إلى مراحل متقدمة، وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمصنع بنسبة 100% أول العام الماضي 2022.

وينتج مصنع بيراميدز لإنتاج الإطارات، كلا من إطارات الدراجات النارية والجرارات الزراعية والشوكة واللوادر والقاطرات الزراعية، وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات حول مصنع بيراميدز لإنتاج الإطارات.

أُنشئ عام 2017 واستغرق العمل في إنشائه 3 سنوات.

يقام على مساحة 75 ألف متر مربع، باستثمارات أكثر من 3 مليارات جنيه.

يوفر 1500 فرصة عمل في الوقت الحالي، و5000 فرصة مع اكتمال مراحله.

بدأ عمله بإنتاج إطارات الدراجات النارية والجرار الزراعي والشوكة واللوادر والقاطرات الزراعية.

ينتج 10 آلاف كاوتش في اليوم.

يشمل المصنع 5 خطوط إنتاج كالتالي:

خط إنتاج الإطارات الخارجية، وينتج 10 آلاف إطار موتسيكل في المرحلة الأولى يوميا بجانب السيارات الفان والجرارات الزراعية. خط إنتاج الشامبر الداخلي، ويتم فيه تصنيع 18 ألف قطعة يوميا من الموتسيكل وحتي اللوادر. خط إنتاج قطع الغيار. خط إنتاج اللحام. خط إنتاج المطاط، ويتم استخدام المطاط في المصنع كمادة خام، وهو متعدد الأنواع ويتم استيراده من شرق آسيا وكودفوار وأفريقيا، بينما يتم استيراد المطاط الصناعي من روسيا، في حين توجد باقي العناصر كالكبريت والكالسيوم في مصر

يتم تصنيع كل منتج من البداية حتى المادة الخام، وكذلك 50% من المطاط داخل المصنع.

يضم المصنع 1500 عامل وفني ومهندس ما بين رجال ونساء.

من المقرر الوصول بإنتاج المصنع يوميا إلى 30 ألف قطعة في اليوم.

يُصدر المصنع إلى 8 دول منها تركيا والمغرب وتونس وباكستان.

يوفر المصنع دخل يومي حوالي 500 ألف دولار يوميا.

بيراميدز لإنتاج الإطارات

أكبر مصنع غزل في العالم

تستعد مصر خلال الفترة المقبلة، لافتتاح أكبر مصنع غزل بالعالم، في المحلة والذي نستعرض أبرز المعلومات عنه فيما يلي:

هو أكبر مصنع غزل فى العالم والتابع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة.

تم الانتهاء من أعمال تركيبات الهيكل الخرساني الرئيسي للمصنع ويعد الأكبر في العالم لإنتاج الغزول بطاقة تقدر بنحو 30 طن غزل في يوم.

تم تركيب ماكينات ريتر السويسرية الأحدث في العالم داخل المصنع.

يقام المصنع الجديد على مساحة 62.5 ألف متر بشركة غزل المحلة.

يستوعب 182 ألف مردن غزل، وكان من المقرر بدء الإنتاج في الربع الثاني من عام 2022.

تبلغ تكلفة الأعمال الإنشائية، نحو 780 مليون جنيه بخلاف قيمة الماكينات.

تم توقيع عقد الانشاء في 9 يوليو عام 2020 وكان المنتظر تنفيذه في 14 شهرا بحسب بيان سابق وزارة قطاع الأعمال العام.

أكبر مصنع غزل بالعالم

مصنع سيارات بي إم دبليو في مصر

أعلنت مجموعة جلوبال أوتو، وكلاء سيارات بي إم دبليو وميني في مصر، عن بدء تجميع الموديلات الفاخرة لهم في مصر، حيث قال فهد الغانم، رئيس مجلس إدارة جلوبل اوتو خلال مؤتمر الإعلان، الأربعاء الماضي، عن عودة إنتاج BMW محليا، حيث تم ضخ 150 مليون دولار استثمارات في السوق المحلى، مشيرا إلى أن المصنع يستحوذ على نصيب الأسد من هذه الاستثمارات.

من جانبه، كشف محمد قنديل، الرئيس التنفيذى لشركة جلوبال أوتو، عن بدء تجميع موديلات X من بي إم دبليو فى مصر، التابعة لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUVs، على أن يتم البدء بطراز X5 40، مؤكدا أن سيتم تسليم سيارات X3 و X4 المجمعتين محليا للعملاء الحاجزين خلال الربع الأول، وX7 قبل النصف الأول من هذا العام.

وأضاف أن جلوبال أوتو قررت بدء عمليات تجميع وإنتاج بي ام دبليو فى من خلال طراز BMW X5 40، والتابعة لفئة المركبات الرياضية المتعددة الأغراض من الحجم المتوسط.

مصنع بي إم دبليو، تمكن منذ إنشائه حتى الأن من تجميع وإنتاج ما يقرب من 45 ألف سيارة، كما أنه المصنع الوحيد المملوك لوكيل محلي، مشيرا إلى الطاقة الإنتاجية له تصل إلى 10 ألاف مركبة سنويا.

مصنع بي إم دبليو في مصر

بيجو ونيسان يخططان لدخول السوق المصري

تدرس شركة نيسان اليابانية للسيارات زيادة إنتاجها من مصنعها في مصر، حسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي للشركة شريف الدسوقي؟، وأكد أن نيسان لديها في مصر مصنع، ينتج حوالي 24 ألف سيارة كل عام، وتخطط لزيادتها تماشيا مع استراتيجية الحكومة لصناعة السيارات.

من جانبها، تخطط شركة بيجو الفرنسية للسيارات، بدء تطبيق تجربة التصنيع المحلي في عدد من أسواق افريقيا وعلى رأسها مصر، بعد نجاح تجربتها للتصنيع المحلي في المغرب.

أكبر مصر كابلات في الشرق الأوسط

قررت مجموعة بنية، زيادة مساحة الأرض الصناعية المخصصة لإنشاء أكبر مصنع كابلات الأليفا الضوئية بالشراكة مع الهيئة العربية للتنيع في منطقة العين السخنة، حسب تصريحات المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنية، في أكتوبر 2022، موضحا أن مساحة المنطقة سوف تصبح 60 ألف متر مربع بدلًا من 40 ألف متر مربع، وذلك لاستيعاب توسعات المصنع خلال الفترة المقبلة.

أوضح مكي، أن سبب إنشاء مصنع إنتاج كابلات الألياف الضوئية في مصر، والذي يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، لتلبية الطلب المرتفع على كابلات الألياف الضوئية محليًا.