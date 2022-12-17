8 رخص ذهبية .. مدبولي : حراك كبير في جهود الدولة المصرية بملف الصناعة | فيديو

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، إن هناك اجتماعا مع وزير الصناعة ، لعرض ملامح استراتيجية تنمية الصناعة المصرية ، ومضاعفة الصادرات المصرية .

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي ، خلال كلمته بافتتاح مركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات في حلوان ، أن أن هناك تحرك كبير في جهود الدولة المصرية في ملف الصناعة ، ومنها اعتماد 8 رخص ذهبية في الاجتماع السابق مع وزير الصناعة ، منوها أنه سيكون هناك اجتماع أسبوعي بهدف استخراج الرخص الذهبية ، ودعم وتوطين الصناعات .

وتفقد الدكتور مصطفي رئيس مجلس الوزراء مركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع ، واستمع لشرح حول منتجات المصنع .