بفستان شفاف ومجوهرات.. جويل مردينيان تخطف الأنظار في أحدث ظهور

جويل مردينيان

نشرت الإعلامية وخبيرة التجميل جويل مردينيان فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت جويل مردينيان بإطلالة جذابة وجريئة تبرز أنوثتها.

إطلالة جويل مردينيان

وظهرت جويل مردينيان وهي ترتدي فستان جذاب للغاية باللون الأبيض والشفاف وبأكمام طويلة وبتصميم مميز للغاية، واختارت حقيبة من الجلد اللامع باللون السيلفر، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وقامت جويل مردينيان، بترك خصلات شعرها الذهبية منسدلة بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما يتناسب مع إطلالتها.

جويل مردينيان

واختارت جويل مردينيان بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بوضع أحمر شفاه باللون الكشميري، مع الماسكارا والآي لاينر والآي شادو بألوان ترابية وكحل باللون الأبيض.

جويل مردينيان





وأكملت جويل مردينيان إطلالتها بإرتداء بعض الإكسسوارات اللافتة، حيث اختارت خواتم وكولية واسورة باللون الفضي مع أجحار باللون الأخضر الفيروزي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

جويل مردينيان

حياة جويل مردينيان

ولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977، وتزوجت مرتين، الأولى من والد ابنها بايلي، وتزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها إيلا صوفيا. ومؤخرا، قامت جويل بتبني طفلة وقامت بتسميتها نايثين.

مسيرة جويل مردينيان

جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة “أم بي سي”، وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة “أم بي سي”، وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.