ارتباط نوبات انخفاض السكر في الدم بزيادة خطر السقوط والكسور.. خطوات لإدارة مستويات السكر في الدم .. وهذه أبرز عوامل الخطر

ارتبطت نوبات انخفاض السكر في الدم بزيادة خطر السقوط والكسور

خطوات لإدارة مستويات السكر في الدم

كلما تقدمت في العمر زاد خطر إصابتك بهشاشة العظام

هشاشة العظام أكثر شيوعًا عند النساء

يعتقد أن 422 مليون شخص في جميع أنحاء العالم مصابون بمرض السكري، عندما يكون مرض السكري من الأمراض الأيضية المزمنة التي تؤثر على مستويات السكر في الدم ، فإن هشاشة العظام هي حالة تؤثر على عظامك، وهشاشة العظام شائعة أيضًا ، حيث تؤثر على أكثر من 200 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

إذا كنت مصابًا بداء السكري ، فمن المحتمل أنك تتخذ خطوات لإدارة مستويات السكر في الدم - ولكن هذا هو السبب في أنك يجب أن تعطي الأولوية لصحة العظام أيضًا.

الرابط بين مرض السكري وهشاشة العظام



يميل الأشخاص المصابون بداء السكري إلى ضعف جودة العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور مقارنةً بمن لا يعيشون مع هذا الاضطراب الأيضي. في حين أن هذا صحيح لكل من مرض السكري من النوع 1 والنوع 2 ، إلا أنه منتشر بشكل خاص في النوع 1.

مرض السكري من النوع الأول وهشاشة العظام



يبدأ داء السكري من النوع الأول عادةً في سن مبكرة عندما لا تزال كتلة العظام في ازدياد، يُعتقد أن هذا يؤدي إلى انخفاض ذروة كتلة العظام ، أو الحد الأقصى من القوة والكثافة التي تصل إليها العظام ، مقارنةً بعامة السكان. نتيجة لذلك ، قد يزيد هذا من خطر الإصابة بهشاشة العظام في المستقبل.

مرض السكري من النوع 2 وهشاشة العظام



يقول كيندال فورد موسلي ، المدير السريري لقسم الغدد الصماء والسكري والتمثيل الغذائي في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز : "هناك كل أنواع الفرضيات حول سبب ارتباط مرض السكري من النوع 2 بزيادة خطر الإصابة بالكسور" .

بالنسبة للمبتدئين ، ارتبطت نوبات انخفاض السكر في الدم بزيادة خطر السقوط والكسور، على الرغم من أن العوامل الأخرى ، مثل أدوية السكري والأمراض المصاحبة ذات الصلة ، قد تلعب أيضًا دورًا.

الأدوية



يقول موزلي: "في بعض الأحيان يتم علاج الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 بأدوية قد تزيد من خطر الإصابة بالكسور".

تظهر الأبحاث أن خيارات مثل thiazolidinediones (TZDs) يمكن أن تؤثر على صحة العظام وتزيد من خطر الكسر ، خاصة عند النساء بعد سن اليأس. يجب استخدام بعض مثبطات SGLT2 ، مثل canagliflozin ، بحذر عند الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالكسور. من ناحية أخرى ، قد يوفر الميتفورمين - العلاج القياسي الذهبي لمرض السكري من النوع 2 - فوائد وقائية لصحة العظام.

الأمراض المصاحبة



يقول موزلي: "يرتبط مرض السكري من النوع 2 أيضًا بأمراض أخرى ، بما في ذلك أمراض الكلى ، وأمراض الأوعية الدموية ، والاعتلال العصبي ، واعتلال الشبكية". كل ذلك يمكن أن يؤثر على صحة العظام وخطر الكسر.

"أمراض الكلى وأمراض الأوعية الدموية يمكن أن تؤثر على الفور على صحة العظام وتسبب فقدان العظام" ، كما يقول موزلي. بالنسبة للمبتدئين ، من المعروف أن مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب يتعايشان، في حين أن أمراض القلب والأوعية الدموية وهشاشة العظام لها العديد من عوامل الخطر المشتركة ، بما في ذلك الشيخوخة والتدخين وعدم الحركة ، لا يزال الباحثون يحاولون فهم كيفية ارتباط هاتين الحالتين بالضبط ومع ذلك ، فقد أثبتت الدراسات وجود علاقة بين مرض الكلى السكري وزيادة خطر الإصابة بالضعف.

يضيف موزلي: "يمكن أن يؤدي الاعتلال العصبي أو خدر القدمين إلى زيادة السقوط"، في الواقع ، فإن النتائج المستخلصة من تحليل عام 2020 تربط بشكل مباشر الاعتلال العصبي السكري بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام أو التعرض لكسر هشاشة.

"بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي اعتلال الشبكية ، الذي يمكن أن يقلل الرؤية ، إلى زيادة السقوط والكسور" ، كما يشير موسلي، كما أشارت نتائج دراسة كورية إلى وجود علاقة بين اعتلال الشبكية السكري وانخفاض كثافة المعادن في العظام لدى النساء المصابات بداء السكري من النوع 2.

هشاشة العظام هي حالة شائعة تؤثر على أكثر من 200 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

عوامل خطر الإصابة بهشاشة العظام

بينما يشترك مرض السكري وهشاشة العظام في بعض عوامل الخطر، تلعب عوامل أخرى أيضًا دورًا في تطور حالة العظام هذه.

يمكن تقسيم هذه العوامل إلى مجموعتين: عوامل الخطر التي لا يمكن السيطرة عليها، وأخرى يمكن السيطرة عليها، وفقا لما نشره موقع “هيلثي”.

تشمل عوامل الخطر التي لا يمكن السيطرة عليها للإصابة بهشاشة العظام ما يلي:

الجنس: هشاشة العظام أكثر شيوعًا عند النساء، خاصة عند النساء في فترة ما حول سن اليأس.

العرق: هشاشة العظام أكثر شيوعًا عند النساء القوقازيات والآسيويات.

العمر: كلما تقدمت في العمر زاد خطر إصابتك بهشاشة العظام.

تاريخ العائلة: إذا كان أحد أفراد الأسرة المباشرين، مثل أحد الوالدين، مصابًا بهشاشة العظام، فإن خطر إصابتك به يزيد.

تشمل عوامل الخطر التي يمكن التحكم فيها، أو تلك التي يمكنك تعديلها، ما يلي:

الأدوية: بصرف النظر عن TZDs، فإن الأدوية التي قد تتناولها لعلاج حالات أخرى، مثل المنشطات أو مضادات الاختلاج، قد تساهم أيضًا في هشاشة العظام.

النظام الغذائي: قد يساهم انخفاض تناول الكالسيوم وفيتامين “د” في خطر الإصابة بهشاشة العظام.

الخمول: عدم ممارسة الرياضة بانتظام أو عدم النشاط يمكن أن يضعف عظامك.

الوزن: يمكن أن يؤثر نقص الوزن على صحة العظام.

التدخين: يجعلك تدخين السجائر أكثر عرضة لهشاشة العظام وكسور العظام.

الكحول: يؤثر استهلاك الكحول المفرط على كيفية امتصاص الجسم للكالسيوم وفيتامين “د”، وكلاهما ضروري لنمو العظام بشكل صحي.

يعتقد أن 422 مليون شخص في جميع أنحاء العالم مصابون بمرض السكري. عندما يكون مرض السكري من الأمراض الأيضية المزمنة التي تؤثر على مستويات السكر في الدم ، فإن هشاشة العظام هي حالة تؤثر على عظامك. وهشاشة العظام شائعة أيضًا ، حيث تؤثر على أكثر من 200 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

إذا كنت مصابًا بداء السكري ، فمن المحتمل أنك تتخذ خطوات لإدارة مستويات السكر في الدم - ولكن هذا هو السبب في أنك يجب أن تعطي الأولوية لصحة العظام أيضًا.

كيفية إدارة مرض السكري وحماية عظامك

على المصابين من مرضى السكر الذين يعانون من هشاشة العظام" تحسين الجلوكوز في الدم و البدأ بهذه الاستراتيجيات .

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا ومغذيًا

وفقا لما نشره موقع creakyjoints يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في إدارة مرض السكري. تظهر الأبحاث أيضًا أن العادات الغذائية السيئة يمكن أن تسهم في تطور مرض هشاشة العظام - ولكن اتباع عادات الأكل الصحية قد يساعد في تقليل تطور المرض.

احرص على تناول نظام غذائي متوازن يركز على الفواكه والخضروات والأسماك والحبوب الكاملة والبقوليات. في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم تأثير النظام الغذائي بشكل كامل على مخاطر الكسور لدى مرضى السكري ، "يُعتقد أن عددًا من مرضى السكري يعانون من نقص فيتامين د" ، كما يشير موسلي. يلعب كل من الكالسيوم وفيتامين د أيضًا دورًا في الحفاظ على صحة العظام ، لذا خطط للحصول على الكثير من هذه العناصر الغذائية الأساسية من خلال نظامك الغذائي.

يجب أن تهدف النساء اللواتي يبلغن من العمر 50 عامًا أو أقل والرجال الذين تبلغ أعمارهم 70 عامًا أو أقل إلى الحصول على 1000 مجم من الكالسيوم يوميًا وزيادة المدخول إلى 1200 مجم يوميًا بمجرد بلوغ النساء سن 51 والرجال عند سن 71. كمية فيتامين د الموصى بها هي 400-800 وحدة دولية يوميًا لمعظم البالغين دون سن الخمسين ، و 800-1000 وحدة دولية يوميًا لمن هم في سن الخمسين وما فوق.

حافظ على نشاطك وحافظ على وزن صحي

"التمرين مهم للغاية لفقدان الوزن في مرض السكري" ، كما يقول موزلي ، مشددًا على أهمية الأنشطة التي تعزز اكتساب العضلات لمحاربة أي انخفاض في كتلة العظام قد يأتي مع فقدان الوزن.

التمرين هو أيضًا استراتيجية رئيسية لتحسين صحة العظام والوقاية من هشاشة العظام. وتضيف: "نشجع ممارسة التمارين لدى الأفراد المصابين بهشاشة العظام ليس فقط لتعزيز بناء العظام بشكل صحي ، ولكن أيضًا لمنع السقوط".

خطط لدمج مزيج من الأنشطة في خطة التمرين

لإدارة مرض السكري وحماية صحة العظام. وجدت الأبحاث أن تمارين المقاومة على وجه الخصوص يمكن أن تساعد في الحفاظ على كتلة العظام والعضلات. تشير بعض الأدلة إلى أن الجمع بين تمارين المقاومة والأنشطة الهوائية التي تحمل الوزن قد يساعد في منع فقدان العظام المفرط لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

الإقلاع عن التدخين

يمكن أن يساهم التدخين في إضعاف العظام وزيادة مخاطر الكسور. تظهر الأبحاث أن التدخين يزيد أيضًا من خطر الإصابة بهشاشة العظام لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2. وفي الوقت نفسه ، يشارك العديد من الأشخاص الذين يدخنون أيضًا في عادات نمط الحياة غير الصحية الأخرى التي تؤثر على كل من مرض السكري وصحة العظام ، مثل انخفاض مستويات النشاط وسوء التغذية.

إذا كنت تدخن ، فمن الأفضل الإقلاع عن التدخين. تظهر النتائج من إحدى الدراسات أن الإقلاع عن التدخين قد يساعد في زيادة كتلة العظام المفقودة سابقًا بسبب التدخين.

اسأل طبيبك إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في الإقلاع عن التدخين. قد تستفيد من استخدام مساعدات الإقلاع عن التدخين.

متى تتحدث مع طبيبك حول صحة العظام

نظرًا لعدم وجود أعراض لهشاشة العظام في كثير من الأحيان حتى تنكسر العظام ، يمكن أن يساعد الفحص الروتيني في الوقاية من هشاشة العظام . الفحص سهل ويستغرق فقط من 5 إلى 10 دقائق. يمكن أن يساعدك الاكتشاف المبكر في اتخاذ الخطوات المناسبة للوقاية من الكسور وتعزيز صحة العظام.

يجب إجراء الفحص الروتيني لهشاشة العظام:

بعد سن 65 للنساء ، 70 عامًا للرجال ، أو قبل ذلك اعتمادًا على عوامل الخطر الشخصية الخاصة بك

كل عام أو عامين ، أو أكثر حسب صحتك

بعد كسر العظام لدى من هم فوق سن الخمسين

عند تناول أدوية جديدة مرتبطة بانخفاض كتلة العظام أو فقدان العظام

يقول موزلي: "بالنسبة للأفراد المصابين بداء السكري من النوع 2 ، غالبًا ما يكون اختبار كثافة المعادن في العظام أمرًا طبيعيًا - أو قد يكون مرتفعًا أو منخفضًا قليلاً - ويمكن أن يكون ذلك مطمئنًا بشكل خاطئ". "نحن نعلم أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 هم أكثر عرضة لكسر الورك والعمود الفقري والأطراف."

تحدث إلى طبيبك حول هشاشة العظام في الامتحان الصحي التالي. ضع خطة للكشف عن أمراض العظام وحساب جميع عوامل الخطر للمساعدة في منع كسور العظام قبل حدوثها.