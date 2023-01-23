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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد إجرائها عملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ إليسا

اليسا
اليسا

طمأنت الفنانة نانسي عجرم، الجمهور على حالة الفنانة إليسا بعد اجرائها عملية جراحية.

وقالت نانسي، خلال لقاء مع برنامج "et بالعربي" إنها تواصلت مع إليسا وهي بحالة صحية جيدة، وإن شاء الله ترجع لنا بألف سلامة، نحن مفتقدينها".

 

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وكشفت الفنانة إليسا عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات العالمي توتير ، عن إجرائها عملية جراحية. 

 

وعلقت اليسا قائلة: “أنا في رحلة سريعة لإجراء عملية صغيرة وسهلة . لا داعي للقلق أو الذعر .. بحبكم وشكرا على السؤال”.

 

إطلالة إليسا في الرياض

تألقت إليسا في الحفل بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة باللون الأحمر، و اتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش اللامع بالكامل مما كشف عن رشاقتها.

قد حمل فستان إليسا توقيعRoland Mouret ، وبلغ سعره 1433 دولارا أمريكيا أي ما يقرب من 40 ألف جنيه مصري مما أثار الدهشة بين متابعيها.

إليسا الفنانة اليسا نانسي نانسي عجرم الفنانة نانسى عجرم توتير

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