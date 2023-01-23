الخلايا الجذعية واللحوم .. عميد زراعة عين شمس يرد على جدل واسع بالسوشيال

تداول مواقع التواصل الاجتماعي زراعة اللحوم عن طريق الخلايا الجذعية.

وفي ذلك تواصل موقع صدى البلد الإخباري، مع الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس واستاذ تربية ووراثة الدواجن للكشف عن حقيقة الأمر.

وكشف الدكتور احمد حقيقة تداول كلمة زراعة اللحوم عن طريق الخلايا الجذعية موضحا لا يوجد في العلم كلمة زراعة لحوم إنما استزراع اللحوم عن طريق الخلايا الجذعية وهناك فرق كبير بين الزراعة والاستزراع.

أكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أن الكثير من شركات الأبحاث فى السنوات الأخيرة تستثمر فى تطوير اللحوم المصنّعة من الخلايا الجذعية .

قال " جلال" فى تصريحات لـ صدي البلد أن فكرة إنتاج اللحوم المستزرعة بالخلايا جاءت نتيجة لتلبية الطلب المتزايد على البروتين الحيواني لعدد متزايد من السكان منوها أن العالم سوف يصل بحلول 2050 الي9 مليارات نسمة .

أوضح الدكتور أحمد جلال أن اللحوم المستزرعة جزء من الزراعة الخلوية ولا تتضمن أى حيوانات لإنتاج اللحوم، حيث إن الحيوانات تكون مصدراً للحصول على الخلايا الأولية فقط.

أكد عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أن اول قطعة لحمة مستزرعة كانت في عام 2014 وتم اعلانها في مؤتمر في هولندا وكانت تكلفتها 400 الف دولار مشيرا الي أن قطعة اللحمة المستزرعة الان لم تتجاوز 10 دولار.

كشف جلال مميزات اللحوم المستزرعة عن اللحوم التقليدية بالآتى:

- انخفاض استخدام الموارد البيئية.

- قيمة غذائية أعلى.

- خطر أقل للإصابة بالأمراض التى تنقلها الأغذية.