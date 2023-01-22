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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على الأوراق المطلوبة وآخر موعد للتقديم فى الدراسات العليا بهندسة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

يحرص الكثير من خريجي الجامعات على استكمال الدراسات العليا، لرفع الدرجة العلمية أو الاستمرار في سلك التدريس بالجامعات الحكومية أو الخاصة، وعليه قد يبحث هؤلاء عن مواعيد فتح باب القبول لدفعة جديدة والشروط والإجراءات المطلوبة للالتحاق بمرحلة الدراسات العليا بعدد من الجامعات.

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أعلنت كلية الهندسة بالجامعة، عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من طلبة الدراسات العليا، لتحضير رسالتي الماجستير والدكتوراه.

وأعلن قطاع الدارسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس عن قبول دفعة جديدة من طلاب الدراسات العليا في اقسام الكلية المختلفة التخصصية والبيئية للعام الجامعي 2022 /2023 ، الفصل الدراسي ربيع 2023 بداية من 1/1/2023 وحتى 1/2/2023.

وأوضحت جامعة شمس خطوات وشروط تحضير الماجستير والدكتوراه في العديد من التخصصات المختلفة، ويرصد "صدى البلد" خطوات وشروط تحضير الماجستير والدكتوراه والاوراق المطلوبة:

المستندات المطلوبة للتقديم فى الدراسات العليا بهندسة عين شمس

-أصل شهادة البكالوريوس في الهندسة من احدي كليات الهندسة بالجامعات المصرية او من اي معهد معترف به من المجلس الاعلى للجامعات اما بالنسبة للجامعات والمعاهد الخاصة يشترط شهادة المعادلة من المجلس الاعلى للجامعات.

-موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام.

-صورة من البطاقة موضحا بها جهة العمل.

-بالنسبة لضباط القوات المسلحة عليهم إحضار موافقة هيئة التدريب فرع البعثات بعد أخذ الموافقة المبدئية من الكلية.

-بالنسبة لضباط الشرطة موافقة وزارة الداخلية  وبالنسبة للمجندين احضار اثبات التجنيد وموافقة الوحدة على الالتحاق بالدراسات العليا .

-شهادة ميلاد مميكنة.

-عدد 4 صور شخصية.

-شهادة تأدية الخدمة العسكرية (اصل او صورة معتمدة بختم النسر).

يبدا التقديم في الفترة من 1_1_2023 حتى 1_2_2023 من الأحد الى الخميس من 9 صباحا حتى 12 ظهرًا.

شروط التقديم

يسحب مظروف الالتحاق من ادارة الدراسات العليا نظير مبلغ 520 جنيها علي ان يسدد عن طريق موقع الكلية اونلاين بعد تسجيل البيانات عليه ومراجعة البيانات بادارة الدراسات العليا والموافقة علي صحة اوراق الطلب، وهي كالأتي:

-طلب باسم الدكتور/ عميد الكلية - يملأ بوضوح.

-نموذج طلب الالتحاق تملأ بياناته بوضوح.

-إقرار بالتزام الطالب بخطة ابحاث القسم التابع له.

-إقرار بالالتزام بأخلاقيات البحث العلمي.

لا يعتبر قبول الطالب نهائيًا الا بعد موافقة القسم المختص ومجلس الكلية.

يتم المتابعة مع القسم لمعرفة موعد امتحان القبول.

يتم اعلان نتيجة القبول بإدارة الدراسات العليا وذلك خلال شهر من من نهاية التقديم.

ملحوظة: لا يتم استلام الملف الا بوجود ما يفيد التقديم للدراسات العليا عن طريق موقع الكلية.

وكان قد انطلقت فعاليات اليوم الأول من البرنامج التدريبي الخاص بلغة الإشارة المخصص للعاملين بالهيئة القومية للبريد المصري، والذي يستهدف بناء قدرات العاملين بالهيئة للتعامل مع المواطنين أصحاب الهمم من الصم وضعاف السمع، وتقديم كافة الخدمات التى تتميز بها الهيئة لجميع المواطنين بنفس الكفاءة وذلك طبقا للتوجيهات الرئاسية و تماشياً مع رؤية مصر ٢٠٣٠  وتنفيذا للمبادرة التي ينفذها قطاع إدارة وتنمية رأس المال البشري بالبريد المصري.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتور نيفين عاصم مدير مركز التدريب والتطوير جامعة عين شمس وأسماء حمد منسق التدريب بالمركز .

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