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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جريس .. فتح باب التقدم لمسابقة بحثية لطلاب الجامعات في مكافحة الفساد

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

تعلن جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب،  عن فتح باب التقدم لطلاب جامعة عين شمس للمشاركة في المسابقة البحثية التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية،في إطار الخطة التنفيذية للمبادرة العالمية لمكافحة الفساد في مجال التعليم وتمكين الشباب "جريس"


و تدعو الجامعة أبناءها من الطلاب إلى الاشتراك في المسابقة البحثية التي تنظمها وزارة التعليم العالي بين الجامعات المشاركة في مبادرة (جريس)، والتي تهدف إلى بناء جيل من الشباب قادر على حل المشكلات المتعلقة بالفساد وأسبابه وطرقه في شتى المجالات، وإعداد سياسات وتوصيات مبتكرة  تساعد صانعي القرار في القضاء على الفساد ومواجهته.

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الملحق الثقافي لسفارة البحرين في ضيافة جامعة عين شمس

وعلى الطلاب الراغبين في المشاركة الأخذ بالإرشادات العامة التالية كشرط للتقدم للمسابقة:

1- أن يكون المتقدمون للمسابقة من طلاب الجامعة.

٢- يتم الإشتراك في هيئة فرق من الطلاب من تخصصات مختلفة، بحد أقصى خمسة طلاب في كل فريق،سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.

3- يتقدم كل فريق ببحث لا يتجاوز ثماني صفحات.

4 - يقدم كل فريق ملخص سياسات يطرح حلولا مبتكرة للتعامل مع ظاهرة الفساد بأشكاله المختلفة، ويحدد كل فريق القضية التي يتناولها في ضوء قراءته وتحليله للوثائق اللازمة ومن أهمها: الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة

الفساد بنسخها الثلاث للفترات من: (٢٠١٤-۲۰۱۸م)، (۲۰۱۹- ۲۰۲۲م)، (۲۰۲۳-۲۰۳۰م)، ورؤية

مصر ٢٠٣٠، وتقرير التنمية البشرية المصري ٢٠٢١، وغيره من الدراسات ذات الصلة.

5- يختار كل فريق صانع القرار الذي يوجه إليه ملخص السياسات، كما يختار الموضوع الذي يدور حوله

ملخص السياسات (التعليم قبل الجامعي، التعليم العالي، القطاع الصحي، الجهاز الإداري للدولة، الخدمات العامة وغيرها ).

6. يتكون ملخص السياسات من:

ا. المكونات الأساسية: (العنوان - ملخص تنفيذي - مقدمة – تحليل الموقف - تصميم البدائل التوصيات-
خاتمة- المراجع والهوامش).

ب. المكونات المكملة (بشرط أن تضيف): (إطارات شارحة أو ملخصة- حالات تطبيقية- جداول- أشكال-
صور توضيحية).

ج. المكونات الشكلية:( الترويسة Header)- معد الورقة (الاسم/ الوظيفة)- الشكر والتقدير – تفصيلات الإصدار( الجهات المنظمة، المبادرة التي يأتي في إطارها الملخص).
د. يرفق عرض تقديمي مفصل، وفيديو تعليمي شارح لكل مكون من مكونات ملخص السياسات المشار إليها.

۷- ترشح الجامعة بحثين من الأبحاث المقدمة، لخوض التصفيات مع الأبحاث المقدمة من الجامعات الأخرى المشاركة في المبادرة.

۸- تتوجه الفرق الراغبة في المشاركة إلى إدارة رعاية الشباب بالجامعة للتسجيل في الفترة من (5 يناير
إلى فبراير ۲۰۲۳).

جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني المسابقة البحثية هيئة الرقابة الإدارية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

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