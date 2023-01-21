الملحق الثقافي لسفارة البحرين في ضيافة جامعة عين شمس

التقى الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، خلود راشد مطر، الملحق الثقافي لسفارة البحرين بمقر قصر الزعفران.

حضر اللقاء الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شهيرة سمير، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة.

وجاء اللقاء بهدف الاطمئنان على أوضاع الطلاب من دولة البحرين الدارسين بكليات جامعة عين شمس المختلفة، وبحث توسيع قاعدة التعاون المشترك بين الجانبين.



وخلال اللقاء، ثمّن الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة العلاقات المصرية البحرينية، التي تحكمها روابط ثقافية وتاريخية ممتدة عبر السنين، وأعرب عن دعم جامعة عين شمس الكامل لكل طلابها الوافدين من مختلف دول العالم، حيث يدرس بجامعة عين شمس قرابة 9000 طالب وافد يمثلون 84 جنسية مختلفة.



من جانبها، أعربت الملحق الثقافي لسفارة البحرين بالقاهرة عن تقدير وامتنان الجانب البحريني لجامعة عين شمس ذات السمعة الدولية والأكاديمية المرموقة والتي تعد مقصداً لكل طالب علم من شتى دول العالم.

ولفتت إلى امتلاك جامعة عين شمس لتخصصات علمية وبحثية تواكب متطلبات سوق العمل محلياً ودولياً.

وفي ختام اللقاء، تم إهداء رئيس جامعة عين شمس درع الملحقية الثقافية لسفارة مملكة البحرين تقديراً للتعاون المثمر مع جامعة عين شمس.