عميد زراعة عين شمس الشخصية الأكثر تأثيرا لعام 2022

اختارت رابطة شباب زراعة مصر، الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس كأحد الشخصيات الزراعية الأكثر تأثيرا لعام 2022، نظرا لإسهاماته البحثية العديدة والمتنوعة في المجال الزراعي بما يصب فى النهاية فى خدمة المجتمع.

يذكر أن الدكتور أحمد جلال أستاذ تربية ووراثة الدواجن عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، حصل على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الزراعية عام 2007، كما حصل على براءة اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، بالإضافة إلى فوزه بجائزة البحوث المتميزة من جامعة عين شمس عام 2003.

كما نشر الدكتور أحمد جلال، بحثًا في العديد من المجلات الدولية والمحلية كما شارك فى الكثير من المؤتمرات المحلية والدولية، وقام بتأليف 15 كتابًا علميًا في مجالات متنوعة.

وتقلد العديد من المناصب منها: مدير مركز التعليم المفتوح جامعة عين شمس لمدة خمس سنوات ثم وكيل لكلية الزراعة لخدمة المجتمع عام 2016 ثم عميدا لزراعة عين شمس من 2017 وحتى الآن .

كما حصل الدكتور أحمد جلال على عضوية العديد من اللجان العلمية والفنية بوزارة الزراعة وأكاديمية البحث العلمي والمركز القومي للبحوث، كما شارك كخبير في العديد من المشاريع القومية كالاستزراع السمكي واستصلاح الأراضى، بالإضافة إلى مشاركته مع منظمة الأيسيسكو فى وضع خطة تطوير التعليم العالي بالوطن العربى.