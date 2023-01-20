خيرك علينا وبنرد جميلك.. أستاذ جامعي يتبرع براتب شهر لصندوق تحيا مصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشور للدكتور قياتي عاشور، مدرس علم الاجتماع السياسي بكلية الآداب جامعة بني سويف، يعلن فيه عن تبرعه براتب شهر لصندوق تحيا مصر، كنوع من رد الجميل ودعم مصر في الأزمة الاقتصادية.

أستاذ جامعي يتبرع براتب شهر لصندوق تحيا مصر

ونشر مدرس علم الاجتماع السياسي، على حسابه الشخصي بـ”فيسبوك” صورة من خطاب تبرعه الموجه لعميد الكلية، والذي يرغب فيه بتحويل راتب شهر لصالح صندوق تحيا مصر، قائلا: “معاك يا مصر للنهاية، خيرك علينا وبنرد الجميل”.

وقال الأستاذ الجامعي، في المنشور ذاته: “أنا مش بتاع شعارات، ملقتش حاجة أقدر أعملها في الأزمة دي غير التبرع لصندوق تحيا مصر، ونشر المشاركة في المبادرة هو تشجيع آخرين للانضمام وأننا نقف أيدي واحدة مع بعض وقت الشدة ولو أقدر أعمل أكتر من كده مش هتأخر لحظة واحدة”.

وأضاف أنه حرص أن يكون مساهماً في بناء المشروعات القومية التي أحدثت نقلة هائلة في القرى والمدن على حد سواء، فتقدم بطلب كتابي للدكتور رمضان عامر عميد كلية الآداب بجامعة بني سويف، لتحويل كامل مستحقاته المالية عن راتب شهر لصالح صندوق تحيا مصر، قياماً بواجباته تجاه الحقوق التي يتمتع .

وبدوره وافق عميد الكلية على المبادرة، وقدم الطلب لمجلس الكلية لإقراره بشكل رسمي واتخاذ الإجراءات المطلوبة.

وقام عدد كبير من الطلاب بكتابة التعليقات على المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وجاءت نص تعليقات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا كالتالي:

جزاكم الله وأمثالكم خيرا ووسع عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

الوقوف جنب البلد امر وطني.

جدع يقياتي انا اعرفه شخصيا هو انسان كويس ومحترم ربنا يعينه.

