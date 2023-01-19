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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

واضعة ترجمة أغنية ويجز بألسن عين شمس تكشف سبب وجود السؤال بالامتحان

امتحان اللغة الانجليزية
امتحان اللغة الانجليزية بالسن عين شمس

ورد في امتحان الترجمة بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن جامعة عين شمس اقتباس سؤال لترجمة مقطع من أغنية البخت للمطرب الشاب ويجز، وتضمن السؤال «عيني منها بشكل جدي وتقيلة مش تقلانة اتبخر سحري».

قالت الدكتورة غادة بلال مدرس لغويات بقسم اللغة الإنجليزية كلية الألسن جامعة عين شمس ان السؤال ليس في اي مشكلة علي الاطلاق والهدف منه تأهيل الطلاب لسوق العمل وممارسة جميع انواع الترجمة  ووضع نصوص باللغة العربية سواء بالفصحى أو العامية أو الإنجليزية في الامتحان.

واوضحت الدكتورة غادة بلال، ان السؤال كان في امتحان الفرقة الرابعة بكلية الالسن جامعة عين شمس  لافتا تقارب المغني الشاب من عمر الطلاب وكثير من الطلاب يستمعون اليه .
 

كلية الألسن تقدم ثمانية مقررات في الترجمة من العربية وإليها على مدار السنوات الأربع، وينقسم كل منها إلى شقين، سياسي وعلمي، اقتصادي وعسكري، إلخ، هذا الشق من الامتحان يخص مقرر "ترجمة الشاشة"، وفيه يتدرب الطلاب على ترجمة الأفلام والمسلسلات كجزء من تأهيلهم لسوق العمل وإعداد مترجم قادر على التعامل مع كل أنواع الترجمة سواء التحريرية أو ترجمة الشاشة.

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